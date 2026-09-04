Сифилисът с нови върхове: Случаите в България растат двойно за 5 години, тревожен ръст и при бебетата

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Хламидията и гонореята също в пик, а тенденцията - в цяла Европа

Сифилисът настъпва в България - само за пет години регистрираните заразени са двойно повече, а тревожният ръст вече се вижда и при новородените.

Според данните на Националния център по заразни и паразитни болести през 2021 г. диагностицираните са 3,9 души на 100 хил., а миналата година са 6,7 на 100 хил.

Само до този момент на 2026 г. вече са потвърдени 277 случая срещу 229 за същия период на миналата.

Здравните експерти предупреждават, че заболяването често протича безсимптомно, затова е изключително опасен и от епидемиологична гледна точка.

“Сифилисът е най-тежката диагноза по отношение на епидемиологията на тези сексуално предавани инфекции. Първата фаза на заболяването може да премине незабелязано и без значима симптоматика”, заяви експертът по здравни грижи доц. Момчил Баев.

Вроденият сифилис, в който бременната не знае, че носи инфекцията и я предава на плода, също е нараснал двойно, но само за година - от 18 болни бебета през 2024 г. на 39 през 2025-а. Тревожната статистика поставя България на първо място в Европа по честота на вроден сифилис.

През 2022 г. 390 хил. са случаите на вроден сифилис в световен мащаб, съобщава Световната здравна организация. При 150 хил. от тях бременната губи плода си, а в други 70 хил. бебето умира след раждането.

Освен сифилиса двоен ръст бележи и хламидията - диагностицираните заразени през 2026 г. са 228 спрямо 110 през август миналата година.

В осмия месец на 2026 г. 158 пациенти са диагностицирани с гонорея спрямо 90 в същото време на 2025 г.

“Сравнението на данните за последните години показва ясно изразена тенденция към увеличаване на регистрираната заболяемост. Данните за 2025 г. потвърждават продължаващото нарастване на регистрираната заболяемост, като при някои от инфекциите увеличението спрямо предходната година е особено отчетливо”, каза пред “24 часа” шефът на секция “Епидемиология, надзор и ранно оповестяване на инфекции” към Националния център по заразни и паразитни болести гл. ас. д-р Живка Гецова.

“При интерпретацията на динамиката следва да се отчита и влиянието на COVID-19 пандемията върху достъпа до медицинска помощ и изследване през 2021 г., което вероятно е оказало влияние върху броя на диагностицираните и регистрираните случаи през този период”, казва тя.

България далеч не е изключение. През 2024 г. в Европа са регистрирани около 46 хил. случая на сифилис – почти двойно повече, отколкото преди десет години. Случаите на гонорея вече доближават 100 хил., което означава почти троен ръст за едно десетилетие (виж графиката)

“Има реално увеличение на предаването на инфекциите”, предупреждава д-р Стела Бивол, съветник към СЗО за инфекции, предавани по полов път. Заради цялостния скок на половите болести експертите съветват да обръщаме особено внимание на безопасността при сексуалните си контакти.

Броят на неблагоприятните изходи от бременността, свързани с инфекция със сифилис при майката, през 2022 г. е 390 000. Те включват: