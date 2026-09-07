Експерти: Наваксването на съня през уикенда може да намали риска от високо кръвно

Спането до късно през уикенда може да е полезно, смятат експерти. Години наред те подчертаваха рисковете от късното ставане през уикенда, предупреждавайки, че наваксването на пропуснатия сън може да наруши вътрешния биологичен часовник и да доведе до неблагоприятни последици за здравето.

Ново проучване обаче показва, че компенсирането на съня през почивните дни не е непременно вредно, стига да не се прекалява. Според изследователите оптималното време за наваксване е около 1 час и 27 минути, което може да намали риска от високо кръвно налягане. При хората, които спят толкова повече през почивните дни, вероятността от високо кръвно налягане е с 9% по-ниска.

Повечето експерти продължават да са единодушни, че спазването на един и същ час за лягане и ставане е от ключово значение за доброто здраве. Нередовният режим на сън е свързан с по-висок риск от здравословни проблеми. Известно е, че недостатъчният сън пречи на естественото понижаване на кръвното налягане през нощта, което увеличава риска от развитие на хипертония. По света повече от 1,3 милиарда души страдат от високо кръвно налягане. При тях рискът от инфаркт, инсулт, бъбречно заболяване и преждевременна смърт е значително по-висок. Наред с физическата активност, поддържането на здравословно тегло и балансираното хранене, проучването показва, че един до два допълнителни часа сън след изморителна седмица също могат да са от полза.

„Хората не бива да се чувстват мързеливи или виновни, че остават в леглото малко по-дълго през уикенда. Ако през седмицата не са успели да си починат достатъчно, допълнителният сън през почивните дни може просто да е начинът, по който организмът се възстановява от натрупаната липса. Недостигът на сън допълнително натоварва организма. Сърцето и кръвоносните съдове трябва да работят по-усилено, което може да повиши кръвното налягане. Наваксването може да даде възможност на тялото да се възстанови и да намали част от това натоварване", заяви авторът на проучването д-р Науон Лий от Корейския университет в Сеул.

Изследването беше представено в Мюнхен по време на годишния конгрес на Европейското кардиологично дружество – най-голямата конференция в света, посветена на кардиологията, пише „Гардиън". Проучването обхваща 40 000 възрастни в Южна Корея, които са проследявани в продължение на седем години. Наваксването е определено като разликата между продължителността на съня през почивните и работните дни.

Като цяло допълнителният сън през уикенда е свързан с 6% по-нисък риск от хипертония. Малко по-голяма полза е установена при хората с ниска физическа активност. При тях вероятността да имат високо кръвно налягане е с 6,9% по-ниска, ако спят по-дълго през уикенда.

Умереното доспиване може да е полезно за здравето на сърцето, но прекомерното количество може да има негативен ефект, предупреждава Лий. Например хората, които си осигуряват повече от четири допълнителни часа сън през почивните дни, са изложени на по-висок риск от високо кръвно налягане.

„Смятам, че умереното наваксване на съня след края на работната седмица може да има благоприятен ефект, тъй като при хората, които не спят достатъчно от понеделник до петък, ползите от компенсирането на недостига може да са по-големи от потенциалните вреди от нередовния режим на сън. Когато обаче наваксването на съня през уикенда стане прекомерно, разликите в режима на сън и разместването на биологичния часовник могат да се увеличат, което би могло да неутрализира положителния ефект", обяснява Лий.

„Много от нас трудно успяват да спят достатъчно през седмицата заради работата, семейството и социалните ангажименти, така че е напълно естествено през уикенда да си позволим да поспим по-дълго в опит да наваксаме пропуснатата почивка. Това проучване не означава, че можем да пренебрегнем физическата активност, но засега може би няма нужда да се чувстваме виновни, че ставаме по-късно през уикенда", коментира д-р Соня Бабу-Нараян, консултант кардиолог и клиничен директор на British Heart Foundation, която не е участвала в изследването.