Как с "квадратно" дишане можем да преборим стреса

Все повече терапевти препоръчват тази проста и ефективна техника

“Когато чувствам, че няма какво много да направя, например лежа в леглото през нощта и се взирам в тавана, знам, че то ще ми помогне”, казва Мария Медина пред Би Би Си. 31-годишната венецуелка започва да практикува “квадратно” дишане през 2020 г. Тогава следва магистърска степен в САЩ, докато се труди на пълен работен ден, за да се издържа. И двете неща са супер натоварващи, а с началото на пандемията стресът направо става непоносим. Обръща се за помощ към терапевт, който за първи път ѝ показва как да го потушава с въпросната дихателна техника. Тя е известна и като “квадратно” дишане, дишане в кутия, или бокс дишане, което не бива да се приема буквално. Наречено е “квадратно”, защото дихателният цикъл се състои от 4 равни по продължителност фази, колкото са страните на квадрат. Освен това всяка една от тях трае обикновено по 4 секунди. Започва се с дълбоко вдишване през носа,

докато мислено се брои бавно до четири

Целта е да се усети как въздухът изпълва изцяло белите дробове и се движи към корема. Следва задържане на дъха за четири секунди и продължително издишване за същото време. Последната времева четворка е за задържане на белите дробове празни, преди да се започне нов цикъл.

“Четирите фази могат да бъдат с различна продължителност, но всички трябва да са еднакви”, обяснява треньорът по дихателни техники Стюарт Сандеман. Според него е най-добре да се практикува преди стресиращи моменти или събития, които могат да ви накарат да се чувствате тревожни - например изпит или презентация. Няма обща унифицирана продължителност, която да е подходяща за всеки човек. Някои хора усещат положителен ефект след няколко минути, други предпочитат да я правят до 15 минути.

Сандеман отбелязва, че ползите от дихателната техника са известни от векове, тъй като е част от традиционни практики като йога и различни бойни изкуства. “Квадратното” дишане обаче става все по-популярно, защото

помага да балансираме нервната си система

и да се фокусираме по-добре. Самият той го е преподавал на английския национален отбор по футбол, но знае, че и американските военноморски тюлени прибягват до него, за да изпълняват по-прецизно специалните си мисии.

Не е изненадващо. Правени са различни проучвания по темата и почти всички са открили, че има ползи от дихателната техника. Скорошно изследване в САЩ например е установило, че дишането “в кутия” може да укроти препускащия сърдечен ритъм и други маркери на стрес в тялото сред хора, поставени под високо напрежение.

“Препоръчвам го на много от моите пациенти, защото е един от най-мощните, базирани на доказателства трикове, с които можем да контролираме стреса си и нервната си система”, казва д-р Хелън Гар, която работи с лекари и медицински сестри с психични проблеми. Тя обяснява, че положителното въздействие се дължи на промяната в нивата на въглероден диоксид. Когато не са високи при задържане на въздуха, мозъкът изпитва паника.

Затова и “квадратното” дишане е подходящо за справяне с различни психологически проблеми. Венецуелката Мария Медина го използва срещу безсъние. Последно е прибягвала до него преди месеци, когато родният ѝ град е засегнат от катастрофални земетресения, а тя се намира на хиляди километри от него в Калифорния, без да може да пътува, за да помогне на близките си. Практикува го, преди да си легне или когато се опитва да заспи отново, след като се е събудила през нощта. А това често ѝ се случва и преди земетресението, защото работата ѝ като програмен мениджър за технологична компания в САЩ е отговорна и стресираща.

За разлика от нея американката Британи Лам започва деня си с дишане “в кутия”. “Правя го всяка сутрин”, разказва 28-годишната жена. Тя научава за метода преди няколко години, когато преминава през труден период в личния си живот. “Ако се събудите с чувство на тревожност,

това е наистина чудесен инструмент, който да ви помогне да се върнете в тялото си

и да излезете от главата си”, посочва Лам. Тя е толкова впечатлена от ползите от “квадратното” дишане, че започва да се интересува и от други дихателни техники. Първо само ги включва в работата си като лайфкоуч, но решава да стане лицензиран терапевт и завършва психология.

“Показвам “квадратно” дишане на някои от пациентите си, когато започваме да разговаряме, за да се чувстват по-спокойни. Ако обсъждаме емоционално тежки теми, като например какво се случва във връзката им, то малко ги улеснява”, разказва Британи. По думите ѝ дихателните техники не са универсално решение. Но забелязва, че 9 от 10 души, с които работи, се чувстват много по-добре, след като ги практикуват, особено за справяне със силен стрес. “Понякога забравяме да дишаме съзнателно и подценяваме силите, които това може да донесе на тялото и ума ни”, посочва американката.

Възможно е първоначално да се почувствате леко замаяни, когато започнете да го практикувате или пък ако го правите прекалено често или продължително. В такива случаи е добре да седнете неподвижно за минута и отново да дишате нормално.