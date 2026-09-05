Над 1000 случая на западнонилска треска в Европа

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Италия е най-засегната с 516 случая, следват Гърция и Испания

Повече от 1000 случая на заразяване с вируса на западнонилската треска са регистрирани в Европа от началото на тазгодишния сезон. Това съобщи ДПА, позовавайки се на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

Към 3 септември са отчетени общо 1086 случая в 15 европейски държави, показват последните данни на агенцията на ЕС. Броят им се е увеличил значително през последните седмици. В началото на август регистрираните случаи са били малко над 240 в седем държави, предава БТА.

Най-много заразени са установени в Италия – 516, следвана от Гърция с 284 и Испания с 88 случая.

Общо 144 области в Европа са засегнати от заболяването, като 62 от тях се намират в Италия. ECDC обаче предупреждава, че официално регистрираните случаи не дават пълна картина на реалното разпространение на вируса.

Западнонилският вирус се предава основно чрез ухапване от заразени комари. Те придобиват вируса най-често при контакт с диви птици, които са естественият му резервоар. След това заразените комари могат да предадат инфекцията на хора и животни.

В повечето случаи инфекцията протича без сериозни симптоми. Според германския институт „Роберт Кох" около 20% от заразените развиват трескаво, грипоподобно заболяване, докато тежка форма се развива при приблизително един на всеки 100 заразени.

При по-тежко протичане вирусът може да засегне нервната система и да доведе до сериозни усложнения. Повечето хора обаче се възстановяват без трайни последици.

При пациентите, развили тежка форма на заболяването, възстановяването може да бъде продължително, а дългосрочни здравни проблеми се срещат сравнително често.