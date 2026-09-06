Министър Ивкова: Въвеждаме система за оценка на качеството на медицинските грижи

Въвеждаме система за оценка на качеството на медицинските грижи. Фокусирали сме се върху обединяване на тази част от общата администрация, в която е идентифицирано, че има дублиращи се функции.

Това заяви в интервю пред БНР министърът на здравеопазването Катя Ивкова, като обясни, че реформата в здравната система по същност е административна и касае реформиране на администрацията на Министерството и второстепенните разпоредители към него.

"Основната цел е да се обедини дублиращата администрация, да се обединят правилата и информационните системи, така че да има по-малко препращане, по-малко забавяне и да има по-кратък административен път, да се работи по единен стандарт в цялата страна и да има повече времеви ресурс за самите специалисти, т.е. медицинските кадри, които работят във второстепенните разпоредители към МЗ (те са 97 - в тях влизат РЗИ, центровете за спешна помощ, и т.н.), да имат възможността да се фокусират върху своята чисто експертна дейност", уточни тя и подчерта, че РЗИ-тата няма да бъдат закривани като структури - те няма да бъдат самостоятелни юридически лица, но е предвидено да съществуват като териториални дирекции към МЗ.

Министър Ивкова изтъкна, че е изключителен приоритет за правителството изграждането на Национална детска болница и добави, че за 6-те години, откакто е създадено "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, няма никакъв напредък:

"Има един терен, който е в абсолютен застой, и има една поръчка, която също е в застой. Ако продължаваме в този дух, няма да има никакъв напредък". Така тя обясни решението МЗ да си върне контрола върху процеса, за да може този национален приоритет да бъде изпълнен.

Катя Ивкова, че системата за оценка на качеството на медицинските грижи ще бъде внедрена до края на годината ще бъде внедрена и да започне да работи от началото на 2027 г.:

"За да може на базата на обективни данни - да се предприемат и корективни действия. Естествено, ще бъде създадена с дигиталните възможности. Пилотно сме стартирали, но предстои да проведем допълнителни разговори с БЛС. Това е първата стъпка за контрол върху средствата, които отделяме за здравно осигуряване, и за овластяване на пациентите".

По думите ѝ през последните 26 години е работено в посока нито да се измерва качеството на предоставените медицински грижи, нито да се намалява доплащането:

"Това, което сме предвидили, предстоят и дебати - не е трудно да се внедри система за контрол и оценка на качеството в здравеопазването. В Националната здравноинформационна система (НЗИС) вече има заготовки на такава система за измерване на качеството на медицинските грижи".

Доплащането от страна на пациента буди недоверие в цялата здравна система, посочи здравният министър.

Във връзка с поисканата ѝ от "Продължаваме промяната" оставка, Катя Ивкова заяви, че това може и да са "похвати за някакъв вид дестабилизация":

"През септември 2023 г. Протонният център - като инвестиция по ПВУ - беше изваден от правителството на акад. Николай Денков. Този център е щял да предостави по-прецизна терапия за онкоболните деца, а също и за възрастни. Тогава мотивът за изваждането му от ПВУ е бил, че няма да може да се изпълни проектът от 2023 до 2026 г., като е поет ангажимент да бъде изпълнен този проект с национално финансиране, а предвиденото финансиране по ПВУ е било около 188 млн. лева. Нека, когато искаме оставки, да се помни кой какво е извършил или не е извършил в системата за здравеопазване".

Не съм човек, който ще отговаря на медийни спекулации, отговори тя на въпрос за твърдения в медии, че може да бъде сменена от премиера Румен Радев.

В Бюджет 2027 трябва да има повишение на средствата за профилактика и за превенция, заяви още министър Ивкова.