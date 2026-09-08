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Безплатните противогрипни ваксини са за деца до 7 г., за по-големите - само при хронично заболяване

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Стартира национална програма за безплатни ваксини срещу грип за деца. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

От 1 октомври децата до 7 г. ще бъдат ваксинирани безплатно срещу грип. Националната програма за децата стартира за първа година.

Право на безплатни ваксини срещу грип имат две целеви групи - от 6 месеца до 7 навършени години, и от 6 месеца до 17 навършени години с условието да е налично хронично заболяване, което да предразполага нарушаване на имунитета - хронични белодробни заболявания, бронхити, бронхиална астма, затлъстяване, захарен диабет, метаболитни заболявания, сърдечно-съдови, обясни д-р Николай Колев, общопрактикуващ лекар в Трета поликлиника в Хасково и член на УС на БЛС.

Обхватът на програмата е 17% от децата до 7 г. и до 10 хиляди пациенти с хронични заболявания до 17 г. Ваксината трябва да се заяви при личния лекар и срокът за това вече тече. За останалите деца ваксината ще трябва да се купува от родителите.

Назалната ваксина е задължителна за прилагане до 2-годишна възраст. При преценка на лекаря може да бъде прилагана и до 7 г., допълни д-р Колев пред Нова тв.

Ваксините ще бъдат съобразени с актуалните щамове за сезона, увери той. Интересът се увеличавал.

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Стартира национална програма за безплатни ваксини срещу грип за деца.

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