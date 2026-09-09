Горещото кафе носи риск от рак на хранопровода

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Консумирането на прекалено горещо кафе и чай може да повиши значително риска от рак на хранопровода, сочи ново мащабно проучване.

Учените установиха, че хората, които редовно консумират напитки с температура над 65 °C, са три пъти по-застрашени от развитието на заболяването в сравнение с тези, които ги пият при малко по-ниски температури.

Същевременно консумацията на повече от шест горещи напитки на ден е свързана с 71% по-висок риск от рак в сравнение с неконсумацията на такива напитки - независимо от температурата, пише "Дейли мейл".

Екипът от Оксфордския университет конкретно свърза тези напитки, консумирани ежедневно от милиони, с плоскоклетъчния карцином на хранопровода - една от най-агресивните форми на заболяването, която е причина за над 3 000 нови случая годишно във Великобритания.

Проучванията сочат, че около една пета от пациентите с рак на хранопровода са все още живи пет години след поставянето на диагнозата, отчасти защото заболяването често се открива в късен стадий.

Изследователите изчислиха, че около 14 процента от случаите, диагностицирани във Великобритания всяка година, биха могли да бъдат предотвратени, ако хората оставяха горещите напитки да изстинат, преди да ги консумират.

Експертите заявиха, че тези резултати се прибавят към нарастващия обем доказателства, сочещи, че редовното пиене на много горещи напитки може да допринесе за развитието на рак на хранопровода.

Смята се, че топлината от напитките уврежда клетките в горната част на хранопровода, където се открива ракът.

„Макар рискът от диагностициране на този вид рак да остава сравнително нисък във Великобритания, това проучване допълва доказателствата, че консумацията на много горещи напитки може да повиши риска от плоскоклетъчен карцином на хранопровода", заяви Фиона Осгун, ръководител на отдела за здравна информация в Cancer Research UK, организацията, финансирала проучването.

„Има обаче една проста мярка, която хората могат да предприемат - да оставят чашата чай да изстине малко, преди да отпият."

Учените от Оксфордския университет анализираха данни от почти 980 000 възрастни във Великобритания, които бяха проследявани в продължение на повече от десетилетие.

Участниците посочиха колко горещи предпочитат напитките си - „топли", „горещи" или „много горещи" - и колко от тях консумират всеки ден.

След това изследователите сравниха тези данни с диагнозите за рак, като взеха предвид и други рискови фактори като тютюнопушене, алкохол и затлъстяване.

По време на проучването 2 348 души са развили рак на хранопровода, включително 1 045 случая на плоскоклетъчен карцином (SCC).

При хората, които са предпочели „горещи" напитки, вероятността да развият плоскоклетъчен карцином е 1,7 пъти по-висока в сравнение с тези, които ги пият „топли", докато рискът е повече от три пъти по-висок сред тези, които ги предпочитат „много горещи".

Не е наблюдаван повишен риск за аденокарцином, другият основен вид рак на хранопровода.

Важно е да се отбележи, че учените не са измервали действителната температура на напитките на участниците.

Но предишни проучвания обикновено описват напитките с температура около 70 °C като много горещи, докато Международната агенция за изследване на рака счита напитките с температура над 65 °C за „вероятно канцерогенни".

Изследователите заявиха, че оставянето на напитките да изстинат би могло да помогне за предотвратяването на някои случаи на заболяването.