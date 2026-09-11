Как да подготвим детето за училище, без есента да мине в хрема и кашлица

Новата учебна година идва с тетрадките, раниците и ранното ставане, но и с нещо, което почти всяко семейство познава - първите хреми, кашлици и вируси. Можем ли обаче да подготвим детето така, че организмът му да посрещне по-леко връщането в детската градина или училище? И кои от нещата, които родителите правят „за имунитет“, всъщност имат смисъл?

Точно на тези въпроси е посветен новият епизод на „Докторе, кажи“, в който разговаряме с д-р Мерилин Иванова, педиатър в медицински център NUVIVA .

Профилактичният преглед например не е просто преслушване и поглед към гърлото. Слухът, зрението, стойката, сънят и дори начинът, по който детето използва електронните устройства, могат да имат значение за това как ще се чувства и ще се справя в училище.

Един от големите въпроси е режимът. След дългите летни вечери организмът трудно се пренастройва за ранно ставане за ден-два. А достатъчният сън не е само въпрос на добро настроение сутрин, той е важен и за нормалната работа на имунната система. Затова връщането към училищния график е добре да започне постепенно, още преди първия звънец.

В разговора със специалиста засягаме и темата, по която родителите традиционно търсят най-много решения - как да засилим имунитета. Трябва ли здравото дете да започва витамин C, цинк, пробиотици или имуностимулиращи сиропи още през септември? Кои дефицити действително заслужават внимание и защо повече витамини невинаги означава повече здраве?

Има и практичния въпрос, който всяка сутрин поставя родителя пред дилема: на училище или вкъщи? Какво правим при хрема без температура? А при кашлица? Как да преценим 37, 3 градуса сутрин? Колко време трябва да е минало след температура, повръщане или започване на антибиотик, преди детето да се върне сред останалите?

В новия епизод на нашия подкаст „Докторе, кажи“ с гост д-р Мерилин Иванова от NUVIVA говорим без излишна паника и без чудодейни обещания.

Гледайте епизода на 14.09.2026:

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