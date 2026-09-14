Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет

„Едно здраво дете може да прекара 100 дни годишно кашляйки и въпреки това имунитетът му да е добър.“ Това е едно от онези изречения, които вероятно ще успокоят много родители в началото на новата учебна година. Според педиатъра д-р Мерилин Иванова от медицински център NUVIVA честите вируси сами по себе си не означават „слаб имунитет“. За здраво дете между 8 и 12 боледувания годишно могат да бъдат напълно нормални. Много по-важно е как протичат инфекциите, колко тежки са и има ли необичайни усложнения.

Как тогава да разберем кога детето наистина е болно и кога просто още кашля след вирус? Може ли да отиде на училище с хрема? Какво означават зелените секрети от носа и защо те не са автоматично сигнал за антибиотик? 37.3 температура ли е? Трябва ли да даваме витамин C за имунитет и защо прекаляването с добавките съвсем не е безобидно? В новия епизод на „Докторе, кажи“ д-р Мерилин Иванова, педиатър в медицински център NUVIVA, отговаря практично на въпросите, които всяка есен започват да тревожат родителите.

Някои от отговорите са изненадващи. Остатъчната кашлица след вирус например може да продължи до четири седмици и това е описана нормална поствирусна реакция. Хрема без температура и при дете, което се чувства добре, сама по себе си не е причина то да остане вкъщи. А зеленият цвят на носния секрет не доказва бактериална инфекция. Той може да е резултат именно от активната работа на клетките на имунната система.

Д-р Иванова говори и за неща, за които рядко се сещаме преди 15 септември - защо нарушения в слуха и зрението понякога могат да изглеждат като проблем с вниманието, защо сънят е част от нормалната работа на имунитета, как екраните влияят върху поведението и тревожността на децата и кога температурата всъщност е полезна защитна реакция на организма.

Разговорът в „Докторе, кажи“ с педиатъра от NUVIVA е своеобразен практичен наръчник за сезона на вирусите - не как да направим така че детето никога да не боледува, а как да разпознаваме нормалното боледуване, кога да не се паникьосваме и кога наистина трябва да потърсим лекар. И точно това е информацията, която може да спести на родителите много тревога и немалко ненужни лекарства.

Гледайте и този епизод на нашия здравен подкаст: