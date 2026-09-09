Урологът от Хил клиник Д-р Георги Георгиев д.м. ще стъпи на сцената в Румъния като официален гост-хирург и лектор на един от най-престижните форуми в Европа

Българската медицина отново привлича вниманието на международната научна общност. Д-р Георги Георгиев от столичната Хил клиник е поканен като гост-хирург и лектор на 16-ото издание на международната конференция "Progress in Uro-Oncology - New Technologies", която ще се проведе от 24 до 26 септември 2026 г. в Клуж-Напока, Румъния.

Поканата, отправена лично от водещите имена в европейската урология проф. д-р Йоан Коман и проф. д-р Николае Кришан, не оставя съмнение относно нивото на признание, с което се ползва българският специалист. Организаторите не крият възхищението си от неговия принос: "Уверени сме, че Вашата призната експертиза и приноси в областта значително ще обогатят научните постижения на конференцията", гласи официалният текст на поканата.

Нашият уролог ще демонстрира на живо лазерна енуклеация на пациент с доброкачествено увеличена простата, а в лекционната част ще изнесе доклад относно тази техника.

Не е за първи път в ролята на обучител

За д-р Георгиев поканата да предаде своя опит пред международна аудитория не е нещо ново. Той е част от екипа на HoLEP Academy в София, където е бил обучител на колеги от Бразилия, Гърция, Ирак, Чили, Унгария, Турция, Венецуела и др. Освен това зад гърба му стоят редица посещения в чуждестранни болници, където лично е обучавал местните хирургични екипи в тази сложна, но много ефективна техника.

Шанс, който малко българи осъзнават, че имат

За хиляди български мъже с проблеми, свързани с увеличена простата, тази новина има и много по-практическо измерение. Наш лекар, признат за обучител на международно ниво в една от най-модерните техники за лечение на простатата, не се намира зад граница, а работи тук - в България, в софийската Хил клиник. Много българи често дори не подозират, че у нас практикуват специалисти от подобна величина и могат да получат лечение по световен стандарт, без да им се налага да пътуват извън страната.