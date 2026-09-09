Увеличават клиничните пътеки с 10%

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Вдигат и цените на дейностите в извънболничната първична и специализирана медицинска помощ с 4,38%

Клиничните пътеки в болнииците скачат с 10%, с изключение на хемодиализа, диагностика и лечение на онкологични и хематологични заболявания, лъчелечение, трансплантации и други.

Това стана ясно по-рано днес след подписването на Националния рамков договор за медицински дейности за периода 2026-2028 г. от Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз.

Увеличение има и в извънболничната помощ. При първичната цените се увеличават средно с 4,38%, а при специализираната средно с 4,37%. Цените на диагностиката остава същата, но са договорени иновации и по-голям обем изследвания. Целта е по-високи заплати за медиците.

"Постигнахме оптимален баланс - защита на интересите на пациентите и тези на държавата", увери управителят на здравната каса д-р Владимир Даскалов и допълни, че интересите на пациентите са защитени чрез повече дейности, прозрачност и информираност за техните права.

Увеличението на цените на дейностите е в интерес на медицинските специалисти, понеже така ще получават по-високо заплащане, обясни още д-р Даскалов.

Въведени са и нови амбулаторни процедури, някои от които са свързани с онкологични заболявания и превенцията им.

"Трудът на българските лекари трябва да бъде абсолютно точно устойностен спрямо квалификацията", заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов и увери, че с новия договор това е уредено.

Той подчерта, че бюджетът на НЗОК за 2026 г. е недостатъчен, но БЛС се е съобразил с параметрите му. Според него за стабилизиране на системата на здравеопазването е необходимо увеличение на бюджета на НЗОК с минимум 25%.

Министърът на здравеопазването присъства на подписването на договора и увери за законосъобразността на процеса.