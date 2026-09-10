Скандал между лекарите и медсестрите за парите от новия здравен договор

Българският лекарски съюз е нарушил закона при подписването на Националния рамков договор, твърди асоциацията на професионалистите по здравни грижи

"Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи не беше поканена по време на преговорите за изготвянето на Националния рамков договор. При последващо неглижиране на закона, съсловната организация ще потърси правата си по съответния ред", заяви организацията в позиция до медиите. В нея членуват медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите и асоциираните медицински специалисти.

Според Закона за здравното осигуряване Българският лекарски съюз е задължен да покани представители на БАПЗГ по време на преговорния процес за нов рамков договор в частта, която засяга техните дейности.

БЛС и здравната каса подписаха нов Национален рамков договор (НРД) за медицинските дейност в сряда в Министерството на здравеопазването, а министър Катя Ивкова увери, че процесът е преминал законосъобразно.

В периода 2026-2028 г. цените на клиничните пътеки се увеличават с 10%, а на дейностите в извънболничната първична и специализирана медицинска помощ с до 4,38%. Изключение са дейностите хемодиализа, диагностика и лечение на онкологични и хематологични заболявания, лъчелечение, трансплантации и други.

"Постигнахме оптимален баланс - защита на интересите на пациентите и тези на държавата", увери управителят на здравната каса д-р Владимир Даскалов и допълни, че интересите на пациентите са защитени чрез повече дейности, прозрачност и информираност за техните права.

Увеличението на цените на дейностите е в интерес на медицинските специалисти, понеже така ще получават по-високо заплащане, обясни още д-р Даскалов.

Ден по-късно обаче БАПЗГ настоява за нормативни промени, които да гарантират интересите, както на медицинските сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори, така и на българските пациенти в бъдеще.

Преговорите за новия НРД започнаха и приключиха през миналата година без да се стигне до подписване на нов договор поради липсата на приет бюджет на НЗОК за 2026 г., обясняват от организацията на медицинските сестри.

Дискусията стартира наново в началото на август, след като вече имаше приет бюджет. Въпреки това, до подписването на новия НРД, което се състоя на 9 септември, БАПЗГ не е била поканена от съсловната организация на лекарите на нито една среща, заявяват оттам.

"В резултат на това и през следващата година българските семейства с новородени деца няма да имат възможност да получат безплатни здравни грижи за тях в домовете си. Без възможност за достъп до такива отново остават и всички останали пациенти с тежки хронични заболявания каквито са онкологичните, сърдечно-съдовите, хората с диабет и много други", отчитат от асоциацията.

Според тях отсъствието им на преговорната маса оставя без възможност отстояването на интересите на всички медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори, които работят в болничната помощ в страната.

БАПЗГ има право да обжалва сключения нов НРД заради неспазването на чл. 54 в ЗЗО от страна на БЛС. От асоциацията обаче заявяват, че няма да го направят, понеже това може да доведе до възпрепятстване на всички лечебни заведения в страната. Но предупреждават, че ще се възползват от законовите си права при повторно погазване на ЗЗО.

Асоциацията иска и законови промени, с които да стане пълноправен договорен партньор на НЗОК в частта, която засяга дейностите, извършвани от нейните членове.