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Трима са починали от западнонилска треска в Нидерландия

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Заразата се предава през комари. СНИМКА: Пиксбей

Трима души са починали от западнонилска треска, а заразените вече са 18.

Националният институт за обществено здраве и околна среда на Нидерландия съобщи, че от миналия четвъртък насам са регистрирани девет нови пациенти със западнонилска треска. С това броят на регистрираните случаи на хора, заразени с вируса, достига осемнадесет, съобщава телевизия Ен О Ес.

Общо трима души са починали от вируса тази година. Миналата седмица Институтът съобщи за един смъртен случай.

Става дума за зарази, прихванати в Нидерландия. Жена от Дренте почина по-рано от вируса, но тъй като тя се е заразила в Югоизточна Европа, тя не се включва в броя на заразените в Нидерландия.

При един от пациентите вирусът на Западен Нил беше открит в рамките на научно изследване на кръвната банка „Санкуин Рисърч". При останалите, според Института, вирусът е бил установен, след като са били хоспитализирани с оплаквания, съобщи БТА.

Вирусът на западнонилската треска се среща при птиците. Обикновеният домашен комар може да се зарази с вируса, когато се храни с кръвта на заразена птица. След това вирусът може да бъде пренесен от комара на други животни и хора.

Заразяването от човек на човек не е възможно. Рискът човек да почине от заболяването е малък, съобщава Националният институт за обществено здраве и околна среда на Нидерландия. Според него около 80 процента от заразените хора не проявяват симптоми. Приблизително един на всеки пет души развива грипоподобни симптоми,.

Един процент развива неврологични симптоми. Особено възрастните хора и тези с по-слаба имунна система са изложени на риск да се разболеят.

През август 2020 г. вирусът беше установен за първи път в Нидерландия. Това стана в рамките на научно проучване на „Санкуин Рисърч" сред кръводарители.

След последната актуализация Нидерландският орган за безопасност на храните и потребителските стоки е получила 53 сигнала за коне, заразени с вируса на западнонилската треска. С това общият брой на сигналите за тази година достига 58 коня.

През изминалата седмица вирусът е бил установен и при 23 мъртви и 10 живи диви птици, с което общият брой на сигналите достига 39. До 2 септември броят им е бил шест.

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Заразата се предава през комари. СНИМКА: Пиксбей

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