Генетичен компас управлява съдбата ни зад гърба на собствената ни воля

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Изводът е от най-голямото досега изследване на ДНК на над 1,1 милиона души за навиците, здравето и изборите им

Вековният спор между биологията и възпитанието получи своя най-категоричен отговор до момента. Публикуваното в списание Nature международно изследване с внушителните 1,1 милиона участници официално преначерта картата на човешката психология и свързаните с нея навици, избори, здраве.

Резултатите слагат край на псевдо-сензациите за откриването на единични гени за доброта, гениалност или агресия. На тяхно място науката разкрива сложна, фина и изненадваща биологична мрежа - своеобразен вътрешен компас. Оказва се според проучването, че той неумолимо ни тегли към съдбата ни, без дори да го осъзнаваме. Връзката между вродения ни характер и решенията, които вземаме всеки ден, е физиологичен рефлекс, който управлява съдбата ни зад гърба на собствената ни воля, установяват изследователите.

Дълги години популяризаторите на науката търсеха онзи конкретен ключ в ДНК, който прави от един човек смел лидер, а от друг предпазлив мислител. Изследването показва, че подобен търсен “ген на характера” просто не съществува. Вместо това учените идентифицират

над 1200 генетични варианта, разпръснати из целия геном, които управляват характера

Всеки от тези варианти упражнява влияние върху нервната система, синтеза на сигнални вещества на нервната система и развитието на мозъчните структури. Когато хиляди от тези генетични “букви” се съберат, образуват “изречението” на нашата вродена индивидуалност.

Изследването установява, че честите генетични вариации обясняват до 16% от разликите в личността между хората. На пръв поглед процентът може да изглежда малък, но в биологията това е фундаментален сигнал.

Останалите над 80% от формирането на нашата личност остават под контрола на житейския опит, средата, личните избори и случая. ДНК не пише подробния сценарий за живота ни, а по-скоро задава възможности, а как ще ги използваме, до голяма степен зависи от самата среда.

Едно от най-впечатляващите разкрития в проучването е изумителната универсалност на вродения биологичен сигнал, който остава напълно стабилен независимо от външните фактори. Генетичните корелации се запазват идентични без значение от географската локация — от суматохата на София до спокойствието на Трявна или суетата на Варна. Освен това

биологичният отпечатък диктува едни и същи типове изяви и при младежите, и при хората в напреднала възраст

В допълнение, биологичните маркери съвпадат идеално без значение от начина на оценяване в проучването - независимо дали участникът попълва сам анкетата за личността си, или неговият характер е описан от близък човек. Това категорично потвърждава, че личностните черти са реални, видими за външния свят характеристики, а не просто субективна илюзия.

При много социални характеристики, като например нивото на образование или финансовия успех, генетичният анализ често се зацапва от т.нар. генетично подхранване - факта, че родителите предават не само гени, но и среда.

При личностните черти обаче семейните анализи между братя и сестри потвърждават нещо уникално: биологичният сигнал за характера е напълно чист.

Семейното възпитание оказва влияние върху ценностите и морала, но темпераментът остава независим биологичен феномен

Най-любопитният извод в проучването е свързан с начина, по който генетичните варианти за петте основни личностни черти - в науките за човека са популярни като Големите пет: откритост, добросъвестност, общителност, доброжелателност, невротизъм - се припокриват с нашето физическо здраве, поведение и съдба.

Генетично заложената екстровертност показва сериозно застъпване с биологичните ритми на циркадния цикъл.

Генетичният профил на екстровертите ги прави по-склонни да бъдат нощни птици, сови

В ежедневието това се изразява в по-висока нужда от социални контакти в по-късните часове, предпочитание към динамични професии и градска среда.

Генетичните варианти, свързани с по-висок невротизъм, се припокриват директно с биологичните пътища на стресовия отговор и имунната система. Примерите в проучването показват, че

хората с висок генетичен резултат за невротизъм статистически прекарват повече време в болнични заведения

и са предразположени към соматични заболявания като стомашно-чревни смущения и хронична умора. Това е поредно доказателство, че емоционалната тревожност има пряк биологичен мост към физическото тяло.

Определена генетична комбинация се оказва свързана с по-висока активност през деня и по-правилни циркадни ритми. Примерите показват, че хората с тези генетични маркери -

хората чучулиги, имат значително по-нисък риск от метаболитни нарушения и затлъстяване,

тъй като тяхната биология ги тласка към естествена регулярност в храненето, движението и съня спрямо слънчевата светлина. През деня са активни, нощем спят заедно с природата.

Вариантите за сговорчивост се припокриват с невронните мрежи, отговорни за социалното познание и огледалните неврони. Хората с генетична предразположеност към отстъпчивост и готовност за компромис статистически по-рядко влизат в конфликти, имат по-ниски нива на сърдечносъдов стрес, свързан с междуличностни търкания, и изграждат по-стабилни подкрепящи връзки.

Любопитството, креативността и абстрактното мислене са резултат на един от най-динамичните профили.

Гените за екстровертност се застъпват с тези за търсенето на нови стимули

Такъв пример от проучването е т.нар. генетично избрана миграция: хората с висок генетичен маркер за отвореност към света и другите значително по-често сменят родното си място, за да се преместят в големи градове. Това създава спирала: гените тласкат човека към нова среда, а новата среда допълнително разширява неговия опит и кариерно развитие.

Въпреки колосалния обхват на изследването авторите от Nature отправят строга научна и етична предупредителна нота. Резултатите описват статистически закономерности при милиони хора, но са неприложими за индивидуално прогнозиране. Опитите да се използва ДНК тест за наемане на работа, застрахователни оценки или прием в университет - каквито опити има - са не просто етично опасни, но и научно погрешни. Големият плюс от проучването е, че дава биологичния ключ към разбирането как умът и тялото функционират като една обща, непрекъсната система. Зад всяка наша тревога, избор на професия или флирт стои фина биологична симфония, в която гените дават тона, но ние сами композираме мелодията.