Александра Георгиева: Всеки въпрос за здраве има конкретно лице, затова “НЗОК за теб” влиза в трети сезон с повече срещи с гражданите

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Информираният пациент е по-силен пациент - той прави системата по-прозрачна: Задавайте въпроси. Проверявайте информацията. Използвайте инструментите, които вече имате

В нов формат "Мит и истина" ще даваме коректната и вярната информация на разбираем език - защото на нас може да се разчита

– “НЗОК за теб” започва трети сезон. Защо избрахте да започнете с “Новото в НЗОК”?

– Защото в НЗОК действително постоянно има много нови неща, за които да говорим. Имаме ново ръководство, нов Национален рамков договор и имаме нови посоки, приоритети и надграждаме постоянно.

Но за нас е важно да говорим не просто за самите промени, а за това какво означават те за хората.

Бюджетът, НРД и правилата могат да звучат много административно. За пациента обаче въпросът е съвсем прост: “Какво означава това за мен? Какви са правата ми? Какво мога да получа и към кого мога да се обърна?”

Точно на тези въпроси искаме да отговорим.

– НЗОК не е ли институция, която по принцип трябва да обяснява това? Защо е необходима отделна кампания?

– Информация има много. Проблемът е тя да бъде намерена и разбрана.

“НЗОК за теб” е опит да говорим с хората на езика на ежедневието.

Темите, с които работи НЗОК, са сложни. Но човекът не е длъжен да бъде експерт по здравно осигуряване.

Затова не искаме просто да публикуваме информация. Искаме да я преведем.

Да кажем: “Ето какво пише в правилото. А ето какво означава то за вас.”

– Кое ви показва, че този подход работи?

– Обратната връзка. Получаваме съобщения от хора, които казват: “Разбрах какви са ми правата”, “Това ми беше полезно”, “Не знаех, че мога да направя това”, “Подкрепяме ви”.

Това за нас е много по-важно от това просто едно видео да има голям брой гледания. Разбира се, аудиторията е важна. Но истинският въпрос е дали информацията е променила нещо за конкретния човек.

– Какво най-често искат да знаят хората?

– Какво им се полага, какво заплаща НЗОК и какво да направят, когато смятат, че има проблем.

Разговорът обаче вече е различен, хората искат конкретика и диалог. Аз се надявам, че това се дължи на голямото количество информация, която вече им дадохме, и сега те са по-активни, ориентирани и знаят, че на нас може да се разчита.

– Вие провеждате и кампания за активиране на приложението еЗдраве с мобилните устройства на хората. Какъв е ефектът?

– Преди началото на кампанията имахме по около средно 250 сдвоени потребители на ден, а след нея вече имаме средно по 1100. Това е увеличение с близо 4 пъти.

Но бих искала да не гледаме на тези хора просто като на статистика.

Всеки от тях е човек, който вече има достъп до собствената си здравна информация.

И колкото повече хора могат да виждат какво се случва с тях, толкова по-голяма е прозрачността в системата.

– Това ли е новата идея – пациентът да бъде част от контрола?

– Да. Здравната система използва публичен ресурс и затова контролът трябва да бъде на различни нива.

Институциите контролират. Договорните партньори имат своите отговорности. Но пациентът също може да бъде част от този процес.

Разбира се, сигналът на пациента не означава автоматично, че е извършено нарушение. Той е основание информацията да бъде проверена.

И това е важната граница – пациентът не замества контролните органи, но може да бъде техен много важен източник на информация.

– “НЗОК за теб” вече има и “НЗОК при теб”. Защо решихте да излезете от дигиталната среда?

– Защото не всеки въпрос може да бъде решен с публикация или видео.

“НЗОК при теб” е естествено продължение на кампанията. Експертите на НЗОК отиват в различни градове и разговарят директно с хората.

Инициативата започна в Перник, а вече имахме срещи и в други градове, последно бяхме в Бургас.

Хората идват с конкретните си казуси – за здравни права, електронно досие, профилактика, лекарства, достъп до медицинска помощ.

Това е много различен тип комуникация.

– Защо човек да дойде на такава среща, вместо просто да потърси информация в интернет?

– Защото интернет дава информация, но конкретният човек има конкретен казус. Когато някой каже: “Аз съм в тази ситуация, какво трябва да направя?”, вече можеш да дадеш много по-точен отговор.

И точно това е идеята на “НЗОК при теб” – институцията да бъде там, където са хората.

– Какво предстои оттук нататък?

– Искаме да надградим “НЗОК за теб” като платформа. Платформа за разговор.

Ще продължим с информационните видеа, но ще има още директни срещи, инициативи със студенти, партньорства с университети и работа с различни общности.

Подготвяме и формат “Мит и истина”.

– Защо точно “Мит и истина”?

– Защото здравеопазването е една от темите, по които хората ежедневно получават огромно количество информация.

Проблемът е, че не всичко е вярно.

Понякога има митове, понякога има остаряла информация, понякога има неправилно разбрани правила, а понякога просто се разпространяват неистини.

Искаме да направим нещо много просто – да вземем конкретно твърдение и да кажем: “Мит или истина?”

Ще развенчаем митовете и ще дадем коректната информация, защото на нас може да се разчита.

– Какво научихте от първите два сезона?

– Научихме, че хората искат да бъдат чути. И че когато говориш на разбираем език, хората започват да задават повече въпроси.

За мен това не е проблем. Напротив. Повече въпроси означава по-активен пациент. А активният пациент е много важен за една работеща здравна система.

– Ако трябва да кажете с едно изречение какъв ще бъде третият сезон?

– Още по-близо до хората. И още по-важното – повече инструменти хората сами да знаят, виждат и упражняват правата си.

– Какво е вашето послание към хората, които ще гледат и четат “НЗОК за теб”?

– Задавайте въпроси. Проверявайте информацията. Използвайте инструментите, които вече имате.

Защото информираният пациент е по-силен пациент.

А когато пациентът знае какво му се полага и има достъп до информацията за себе си, цялата система става по-прозрачна.

И това е посоката, в която искаме да вървим.

За нас всеки въпрос има лице.