Още един вид раиран комар като тигровия настъпва в Европа – вече в 10 държави

Извън Азия е открит на нашия континент първо в Белгия, яйцата му преживяват в студени зими. Заразява се и потенциално може да пренася денга, зика, японски енцефалит

Присъствието на дребно, раирано насекомо с черни и бели ивици обикновено провокира мигновено стряскане: “Тигров комар!”. През последните години сме свикнали да свързваме именно страха си от болести с този неканен инвазивен вид. Но на нашия континент тихичко се настанява негов близък роднина. Изглежда почти идентично, но притежава качества, които го правят много по-издръжлив. И по-опасен?

Става дума за корейския храстов комар – Aedes koreicus. Външно толкова наподобява тигровия комар със своите контрастни шарки, че за непредубеденото око е почти невъзможно да ги различи. Важната разлика обаче не е в шарките, а в издръжливостта. Докато тигровият комар обича топлината и меките зими, корейският му братовчед идва от региони с много по-суров климат. Неговите яйца оцеляват при сериозни отрицателни температури, което му позволява бързо да завладява по-хладни, планински и северни райони.

Към днешна дата видът вече е трайно установен в поне 10 европейски държави. Първото му документирано присъствие извън естествения му ареал в Източна Азия е в Белгия още през 2008 г. Впоследствие са открити стабилни, размножаващи се популации в Италия, Германия, Унгария, Чехия, Словения, Австрия, Швейцария, Казахстан, Русия. Вероятно и на други места, на които никой не го търси. Пришълецът се адаптира бързо към градската среда. Не е ясно къде още вирее отлично, защото със сигурност няма да откриеш нещо, което не търсиш.

Какво означава това за здравето ни? В родните си региони корейският храстов комар е известен преносител на вируса на японския енцефалит, както и на кучешкия сърдечен червей. Лабораторните изследвания в Европа показват, че той има потенциал да пренася и вируси като зика и чикунгуня. Научната общност следи под лупа способностите му да разпространява и денга, въпреки че за момента няма данни за масово предаване на тези заболявания на нашия континент.

Настъплението на новия - колко да е нов, ще стане гостенин на близо 20 години - е поредното напомняне как глобализацията и климатичните промени променят микробиологичната карта на Европа. Докато науката го припознае като обект за изучаване, най-добрата превенция остава елементарна – системно изпразване на съдовете със застояла вода около домовете, защото дори и най-издръжливият комар се нуждае от капка вода, за да даде живот на следващото си поколение. Ако обаче това не е съчетано с обществени мерки срещу вечните локви в населените места, няма голям ефект.

Корейското насекомо има тъмнокафяво тяло, което обикновено е по-светло от черното на тигровия комар. Тигровият има една отчетлива бяла линия, минаваща по гърба му, корейският е с централна златиста линия, придружена от две по-къси вторични. Човек без специално образование обаче няма да различи по външността кой от раираните инвазивни видове е видял. Неразличими са и за специлисти, които не търсят целенасочено новия пришълец, който със сигурност се чувства комфортно в Европа и популациите му само ще се умножават.