Витамин B и C плюс повече разходки за каляване на организма

Очакват се валежи. Дните с превалявания са причина за изостряне на заболяванията на нервната система и появата на депресия, изостряне на оплакванията от страна на опорно-двигателния апарат и стари травми. Причината е, че при такива метеорологични условия атмосферното налягане пада, а с него намалява и нивото на течностите в организма. Така нервните окончания стават по-чувствителни и по-лесно се дразнят. Заради липсата на достатъчно витамин D лошото време е способно не само да развали настроението ви, но също да ви докара безсъние, световъртеж, да ви накара да се чувствате уморени без причина или да ви направи по-раздразнителни. В такива дни се засилват мигренозните оплаквания.

Добре е да има увеличен прием на витамини от групата В и С, които укрепват съдовете и влияят благоприятно на нервната система. Хората, чувствителни към промените на времето, трябва да вземат мерки за лечение на основното заболяване. За да можем по-леко да преодоляваме промените на времето, е добре да закаляваме организма. За целта е добре да сме по-често на открито, за да свикне организмът. Редуването на топли и студени компреси облекчава болката при ставни заболявания и минимализира влиянието на метеорологичните условия. Добре е да се храним по-малко, като в менюто трябва да присъстват пресни или задушени плодове и зеленчуци. За препоръчване е чиния супа с месо и зеленчуци, отколкото чаша кафе. За подобряване на циркулацията на кръвта е важен микроелементът хром, който се съдържа в гъбите, стафидите и ядките. За жените е необходимо повече желязо, затова те трябва да ядат ябълки, магданоз, задушен грах и тиквени семки. Най-важното е да приемате достатъчно вода, в която да добавяте прясно изцеден лимон.

Независимо от променливото време УВ индексът остава сравнително висок през целия период. Това налага да се вземат необходимите мерки за предпазване от неблагоприятните УВ лъчи. За да предпазим очите си, трябва да ползваме слънчеви очила с висока степен на защита. За да предпазим кожата си, е добре да ползваме УВ защитен крем и да не забравяме, че УВ лъчите преминават и през облаците. Трябва да нанасяме крема на всеки 2 часа или след къпане. В интервала на най-силно слънчево греене от 10 до 17 часа да не излизаме на открито. Да носим дрехи в светли тонове и за предпочитане от естествени материи. Храните, които трябва да увеличим при висок УВ индекс, са чушките, тъй като са източник на витамин А, който предпазва кожата от по-сериозни изгаряния. Чери доматите пък съдържат по-голямо количество от антиоксиданта ликопен, който предпазва кожата ни от външните агресивни фактори. Динята също съдържа ликопен. Зеленият чай, освен че е добро средство за рехидритиране на кожата, я защитава и от високите нива на УВ индекса. Бета-каротинът е съединение, което може да се открие в портокалите, в червените плодове и зеленчуци.