Инициативата е част от социално-отговорната мисия на лечебното заведение за опазване на детското здраве и осигуряване на навременна превенция

В навечерeто на новата учебна година ДКЦ „Софиямед“ – Люлин стартира платени пакетни услуги за профилактика на детското здраве. Те са насочени към цялостна оценка на здравословното, физическото и психоемоционалното състояние на децата, като подкрепа за родителите в грижата за пълноценната им подготовка за училище.

Всеки от разработените пакети за детска профилактика отговаря на конкретни нужди от превенция през наближаващия есенно-зимен сезон. В зависимост от избраното направление включените прегледи в пакетите се извършват от тесни детски специалисти – педиатри, детски пулмолози, детски невролози, детски гастроентеролози и офталмолози и включват проследяване на растежа (ръст и тегло), скрининг за гръбначни изкривявания, оценка на дихателната и храносмилателната система, зрителната острота, както и оценка на психоемоционалната адаптация, съня и училищния стрес.

Според избора на профилактичен пакет в него родителите могат да се възползват и от основни и разширени лабораторни изследвания като ПКК, урина, СУЕ, CRP- един от най-важните маркери за наличие на възпаление, серумно желязо, феритин и нива на Витамин D за своевременно откриване на анемия, дефицити, скрити възпаления или инфекции, както и възможност за консултации със специалист за хранене, двигателен режим и правилна имунопрофилактика, за избягване на грешки от самолечение при детето.

Всички прегледи и изследвания, част от пакетните услуги за деца се извършват в сградата на ДКЦ „Софиямед“ – Люлин (гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ 23) само след предварителна резервация на тел. 02 465 00 03

В ДКЦ „Софиямед“-Софиямед се намира и Детското отделение на УМБАЛ „Софиямед“. На разположение на родителите, в сградата функционира и денонощен 24/7 Детски неотложен кабинет, в който се осъществява консултативна помощ при всички неотложни състояния, свързани с детските болести от висококвалифицирани специалисти- педиатри, практикуващи и в Детско отделение.

Всички пакети за детска профилактика в ДКЦ „Софиямед“- Люлин вижте ТУК