Ивкова да оттегли идеите си за лекарствата, ще предизвикат протести, настояват пациенти и експерти

Готвеният модел им прилича на град, в който всички булеварди водят към едно кръстовище, а колкото и добър да е регулировчикът – в случая министърът, задръстването е гарантирано, "но чакането в здравеопазването струва човешки животи"

Министерството на здравеопазването да направи стъпка назад и да оттегли предложените промени в Закона за здравето. С този общ призив излязоха пациенти, пациентски организации и експерти в областта на лекарствените политики и фармакоикономиката. Представители на пациентите изразиха пълна готовност за протестни действия, ако законопроектът не бъде оттеглен и не се започне реален, експертен диалог.

Повод за острото недоволство е законопроектът, публикуван в разгара на отпуските, за обществено обсъждане със съкратен 14-дневен срок, за който няма обяснение за наложената спешност. Времето изтича на 17 септември. Една от идеите е да се закрие Националният съвет за цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и в крайна сметка централизиране на регулаторните му функции в ръцете на здравния министър.

Според участниците във форума зад „административна реформа" и "намаляване на бюрокрацията" се крие фундаментална промяна, която застрашава независимата експертиза, прозрачността и достъпа на българските пациенти до лечение.

Експертите предупредиха за поредица от правни и институционални рискове. Проф. Генка Петрова, основател на Българската асоциация по фармакоикономика и ISPOR Bulgaria Chapter, и на международната магистърска програма по фармакоикономика и оценка на здравните технологии с фармакоикономика, подчерта липсата на предварителни консултации със засегнатите страни. Тя допълни, че използването на преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето за промяна на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина нарушава нормативните принципи, тъй като според Конституционния съд подобен подход без директна връзка между законите е недопустим.

Председателят на управителния съвет на БАФ доц. Зорница Миткова изрази сериозни притеснения от сливането на политическата, финансовата и регулаторната власт, напомняйки, че съгласно съюзния регламент за съвместна клинична оценка държавите са длъжни да гарантират пълна независимост и липса на конфликт на интереси. Преминаването от колегиален съвет от 7 експерти към решение, зависимо от едно лице - министъра или упълномощен заместник, създава предпоставки за административна парализа и политически натиск.

Представителите на фармацевтичния бизнес също посочиха сериозните последици от потенциалното еднолично управление. Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), сравни готвения модел с град, в който всички булеварди водят към едно кръстовище. „Колкото и добър да е регулировчикът, задръстването е гарантирано, а чакането в здравеопазването струва човешки животи."

Той припомни исторически ситуации, при които подобна централизация е водила до блокиране на системата, и изрази опасение, че предложената "модернизация" всъщност зачерква години усилия за изваждане на експертните решения от кабинета на министъра.

Деян Денев си спомни симптоматична история от миналото. „Тогавашният здравен министър Радослав Гайдарски управляваше системата в подобен централизиран режим. Постоянно имаше протести пред министерството за бавни процедури, а хиляди пациенти чакаха. В едно телевизионно интервю той каза: „Знаете ли колко документи подписвам аз днес? Стотици. Към обяд почва да ме боли ръката, превързвам я и продължавам да подписвам".Тогава този цитат се превърна в символ на неефективността на централизацията. Поредица от следващи правителства след това направиха всичко възможно да махнат тези решения от бюрото на министъра и да ги предоставят на независими колегиални органи."

Изпълнителният директор на Българската генерична фармацевтична асоциация Евгени Тасовски допълни, че изгражданата в продължение на 13 години система работи ефективно и премахването на колегиалното решение е безотговорно хвърлен бумеранг, който ще се върне най-тежко върху пациентите.

Пациентските организации и самите болни заявиха, че човешката цена на тази реформа е твърде висока. Боряна Ботева, Анета Драганова, Гергана Богданова, Силвия Тагарева и адвокат Кристина Николова подчертаха, че всяко забавяне на процедурите по реимбурсиране лишава хората от иновативни терапии и ги поставя в безпомощна ситуация.

Млада жена, 27-годишната Яна Василева, която се бори с рак на гърдата в четвърти стадий, сподели, че за нея навременната смяна на терапията е въпрос на оцеляване и е недопустимо бързината на лечението да зависи от един подпис. И се извини няколко пъти, че не може да сдържи сълзите си.

Министър Катя Ивкова на среща с част от пациентските представители казала, че опасенията им няма да се сбъднат. От сдруженията обаче коментираха, че това не е достатъчно, тъй като обществените отношения не се уреждат на честна дума, а с гаранции в приеманите документи.