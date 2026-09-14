Има моменти в живота, в които всичко се преобръща. Понякога е към добро, друг път – не толкова. Диагнозата рак вероятно е една от най-трудните. В наши дни обаче е възможно този момент да се превърне в начало на история за нов живот.

До момента в Acibadem Турция са лекувани хиляди пациенти от над 50 държави, разказва проф. д-р Енис Йозяр, ръководите на Отделението по радиационна онкология. При голяма част от тях се постигат успешни резултати и се завръщат у дома в добро здраве. „За нас е истинско щастие да наблюдаваме как тревогата и отчаянието по лицата им отстъпват място на усмивката и надеждата“, казва проф. Йозяр.

Вече повече от 30 години Acibadem осигурява прецизна грижа при широк спектър от онкологични заболявания. На всеки етап от лечението - включително хирургия, лъчетерапия и системна терапия - опитни специалисти прилагат най-съвременните лечебни методи.

С какво се отличава лъчетерапията под ЯМР контрол при лечение на рак?

MR-Linac е апарат за лъчетерапия с интегриран ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Това е значително предимство, тъй като повечето конвенционални системи използват компютърна томография (CT).

При лъчетерапия качеството на изображението е от решаващо значение. Колкото по-високо е качеството на образа, толкова по-ясно могат да бъдат визуализирани туморът и околните тъкани. Това позволява по-висока прецизност при облъчването.

С помощта на ЯМР, целевата зона се определя с изключителна точност. Това позволява прилагането на по-високи дози радиация директно върху тумора, като същевременно се щадят максимално здравите тъкани. Това е едно от основните предимства на лъчетерапията под ЯМР контрол.

Интегрирането на апарат за лъчетерапия с ЯМР осигурява изключителна визуална прецизност и позволява персонализирано лечение на рака в реално време.

Acibadem е сред първите въвели лечение с MR-Linac

MR-Linac се използва в клиничната практика от 2018 г. След като оцени потенциалните предимства на апарата, Acibadem Healthcare Group инвестира в технологията и я направи достъпна за пациентите. При въвеждането си в Acibadem системата е не само първата в Турция, но и една от първите в света – деветата инсталирана в глобален мащаб.

До момента в Acibadem с нея са лекувани повече от 1500 пациенти. Наред с това са публикувани над 30 научни статии и книга, които допринасят за разширяване на познанията и за по-ефективното използване на технологията в полза на пациентите.

Кои онкологични заболявания се лекуват с MR-Linac?

Отделението по лъчетерапия на Acıbadem разполага с различни лъчетерапевтични системи. След индивидуална оценка на всеки пациент се избира най-подходящата опция, посочва проф. Енис Йозяр.

Не съществува строго ограничение за видовете рак, при които може да се прилага тази технология. Системата осигурява висококачествени изображения при тумори, разположени в коремната област, таза и гръдния кош. Това позволява по-добра визуализация на тумора и по-прецизно лечение.

Едно от основните приложения е при рак на простатата, при който могат да бъдат постигнати високи нива на успеваемост, сравними с тези при хирургично лечение. При рак на панкреаса MR-Linac също дава надежда за пациентите.

Друга важна група са пациентите с олигометастатично заболяване. Терминът се отнася до пациенти с ограничен брой метастази, които могат да се повлияят добре от локално лечение.

MR-Linac позволява ясна визуализация на целевата зона и насочване на високи дози при максимално щадене на околните органи. Когато могат да бъдат приложени аблативни дози, е възможно да се постигне ефективен контрол върху тумора. Лечението с MR-Linac може да предложи редица предимства, сред които по-малко странични ефекти, по-добър локален контрол, по-дълга преживяемост и по-високо качество на живот. Всичко това е от изключително значение както за пациентите, така и за техните семейства.