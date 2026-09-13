Защо стремежът към перфектен сън може да е вреден

Все повече хора се увличат по устройства, измерващи качеството на спане, което крие рискове

След като дълги години се говореше как да подобрим своя сън, за да извлечем максимална полза от него, сега, изглежда, идва време да се насочим в обратна посока. Английски експерти предупреждават, че прекаленото вглеждане в качеството на спане става обсебващо и вместо да помага, вече вреди на някои хора.

“Забелязах, че все повече пациенти идват при мен с данни от различни тракери и задават много въпроси относно своя сън, което вероятно допринася за проблемите, които имат с него”, казва преди Би Би Си доктор Алана Хеър от кралската болница “Бромптън” в Лондон. Тя от години се занимава с качеството на спане и смята, че цялата концепция как то може да се оцени с различни устройства е напълно измислена. Няма нищо признато от науката, което да подсказва, че това може да се случва, казва английската експертка. Според нея е чудесно, че се обръща повече внимание на съня като част от общото благосъстояние, но той просто не реагира винаги добре на различни опити за усъвършенстване.

А те наистина стават все по-разнообразни. Някои хора използват машини за бял шум, за които се твърди, че помагат за по-бързо заспиване и по-дълбок сън, като маскират неприятните фонови шумове. Други

пият магнезий или

мелатонин за регулиране

на биологичния часовник

и по-пълно отпускане. Трети разчитат на лампи с променяща се светлина, която да ги държи по-дълго време в покой през нощта. Най-запалените по качественото спане пък носят въпросните тракери, тъй като те дават отчет за всички негови етапи – от лека дрямка през REM фаза с бързо движение на очите, та чак до дълбок сън. Обикновено следят данните от тях непрекъснато и изпадат в паника, когато не отговарят на препоръчителните норми.

Специалистите вече говорят за уклон към максимализиране на съня, който лесно може да прерасне в ортосомния. Това е сравнително нов феномен, който описва нездравословната обсесия за постигане на “перфектен” сън. Смята се, че тя е следствие от тенденцията за оптимизиране на различни аспекти от живота, която се насажда основно от социалните мрежи, където максимализирането на външния вид и привлекателността е доминиращо. Особено сред младите хора то се е превърнало в доминиращо и засяга все повече сегменти от техния живот. А и благодарение на социалните мрежи и бързото развитие на технологиите то е станало вид забавление. Досадното “лягай си навреме” е изместено от онлайн състезания с десетки продукти и поощрения. Хора с лекота участват в експерименти като залепване на устата по време на сън, за да се диша само през носа. Спят в много тъмни или студени стаи, защото някъде са прочели, че така тялото отпочива по-добре. И макар да не съществуват научни доказателства, че е така, продължават да го правят, защото по този начин се чувстват част от общност, стремяща се да извлича максимални ползи от тялото си.

Затова и пазарът на продукти като фитнес гривни, смартчасовници и тракери за сън непрекъснато расте и експерти предупреждават за обратен ефект. В стремежа си максимално да оптимизират своята почивка някои хора влошават съня си, даже започват да страдат от безсъние. Това се случва, тъй като обикновено те гонят перфектни показатели на устройството, което използват. И когато не ги виждат, допълнително се напрягат, за да ги постигнат. В резултат, вместо да се отпуснат преди лягане, те мислят дали показателите им ще се подобрят и сънят не идва толкова бързо, нито пък е спокоен.

“Започнах да гледам

на своя тракер като на Библия

за това дали съм спала добре, или не”, казва Джес Хил пред Би Би Си. 32-годишната англичанка работи като специалист по човешки ресурси и винаги много се е вълнувала от темата как човек да отпочива по-добре, за да увеличи своята работоспособност. Преди три години си купува модерен тракер за сън и много бързо става обсебена от него. “Когато сутрин поглеждах показателите му, си мислех: “Спах ужасно, така че днес ще се затрудня много”, дори всъщност да съм отпочинала. Ако показваше добър сън, пък се убеждавах, че съм на върха и трябва да се справя с нещата, въпреки че се чувствах уморена”, спомня си Джес Хил. Преди време тя започва сериозно да се съмнява в устройството, след като една сутрин то я поздравява с надпис: “Ауу, страхотен сън”, въпреки че е будувала между един и пет часа през нощта. Първоначално мисли, че е моментна грешка, но случката се повтаря още няколко пъти. Търсейки информация по въпроса в интернет, открива оплаквания и от други хора. Някои в САЩ дори водят дела срещу производител на тракери за сън, тъй като смятат, че са били подведени.

Проучване на Оксфордския университет обаче установило, че дори да не са точни, устройствата за проследяване на съня могат да повлияят на начина, по който функционираме през деня. По време на изследването им всички доброволци са носили тракери и са участвали в тестове, измерващи настроението, нивата на умора и бдителност. На определен етап от проучването на някои от тях умишлено са съобщени лоши резултати за сън, които не са реални. Въпреки това точно тези доброволци са показали по-малка бдителност и по-голяма умора.

“Геймифицирането на съня всъщност го нарушава. Когато го проследявате по този начин, вие получавате число, а това вече означава, че имате цел. Затова попадате и в този цикъл на притеснения за качеството и количеството на съня въз основа на числа”, обяснява експертът по сън доктор Нийл Стенли. Още преди 40 г. той прави изследвания върху устройства, измерващи качеството на спане, и смята, че

те не са достатъчно

надежден източник

на информация за

нивата на отпочиване

По думите му дори днешните по-сложни тракери не измерват мозъчната дейност, което е от съществено значение. “Ако искате да разберете качеството на сън, трябва да видите активността на мозъка, а не само движението на тялото и пулса”, посочва Нийл Стенли.

По тази причина експертите съветват да не се доверяваме прекалено много на тракерите за сън, а да се вслушваме в телата си и да се стараем да следваме определена рутина за почивка. Да си лягаме и ставаме по едно и също време. Да поддържаме спалнята си хладна, тъмна и тиха, но в разумни граници.