След 50 минути на стола тялото ти изключва защитите от рак, мисли те за мъртъв

Проучване сред 91 000 души разкрива защо всеки час седене вдига риска и как 5 минути движение го свалят с 22%

Дългото седене е новият тих свръхрисков фактор за здравето, но не защото тялото ни мрази столовете, а защото мрази неподвижността. Големият проблем на съвременния работен ден не е просто общият брой часове, прекарани пред екрана, а пълната липса на паузи в тях.

Ново мащабно проучване на Университета в Глазгоу, публикувано в списание PLOS Medicine, проследява над 91 хиляди души в продължение на повече от 12 години. Резултатите разкриват ясна граница: всеки допълнителен час непрекъснато седене (блокове от поне 30 минути без движение) увеличава риска от смърт от рак с 9%. Механизмът зад тази статистика е свързан с хроничните възпалителни процеси, смущенията в метаболизма на захарта и хормоналния дисбаланс, които се задействат, когато мускулите останат пасивни твърде дълго.

Когато прекараме около 50 минути неподвижно на стола, за организма това е сигнал за пълна пасивност. Тялото буквално започва да мисли, че си мъртъв, и постепенно изключва естествените си защити срещу раковите клетки, оставяйки метаболизма в застой.

Доброто здраве обаче не изисква крайности. Изследването показва, че дори най-малкото прекъсване на заседналия режим носи директни ползи. За да счупим рисковия график, е достатъчно да разделим на части продължителното седене. Замяна на 1 час пълна неподвижност с лека ежедневна дейност, като разходка в стаята, гладене или измиване на няколко чинии, намалява риска от смърт от рак с 12%. А подскоци или тичане - с цели 22 процента. Резултатите не са обощовалидни за всеки човек, който дълго седи, и не доказват причинно-следствена връзка, но носят достатъчно красноречиви асоциации, смятат авторите на изследването.

Новите данни може би са най-зловещото предупреждение, но седенето има много повече лоши ефекти. Прекаленото задържане на стола натоварва сърцето ви и повишава кръвното налягане. Тялото престава да реагира добре на инсулин, което затруднява контрола на кръвната захар. Лошото кръвообращение от застиналата поза пречи на тялото да изчиства ефективно мазнините. Мускулите сгъвачи на тазобедрената става се стягат и седалищният мускул спира да работи правилно. Прегърбването оказва допълнителен натиск върху гръбначния стълб и дисковете. Липсата на движение намалява костната плътност с течение на времето, което води до по-слаби кости. Неактивните мускули изгарят по-малко калории, което води до натрупване на допълнителни телесни мазнини. Бавният кръвен поток може да причини дълбока венозна тромбоза - опасен тромб в крака. И още, и още, без да броим ефектите върху настроението и психическото здраве.

Но никога не е късно човек да подобри навиците си. Традиционното схващане, че бързата тренировка вечер зачерква 8 часа неподвижност, вече не издържа пред научните факти. Решението за по-добро здраве не се крие в изтощителни фитнес часове, а в ритъма на деня и постоянните, малки паузи за движение. Добавянето на 30 минути бързо ходене като умерена активност носи 8% по-нисък риск за общото здраве, както и кратък физически импулс от едва 5 минути по-интензивно натоварване - като бързо изкачване на стълби или спринт да хванеш автобуса на спирката.

Решението за промени лесно се превръщат в практични стъпки за офиса и дома, започвайки с правилото 50/5, при което настройвате аларма за 5-минутно раздвижване и чаша вода на всеки 50 минути работа. Можете също така да си изградите навик да приемате всеки телефонен разговор изправени или разхождайки се, както и да замените кратките оперативки в заседателната зала със срещи на крак пред сградата.

Малките раздвижвания на бюрото също оказват блогоприятен ефект. Използвайте по-малка чаша за вода, за да ставате по-често. Преместете кошчето за боклук в далечния край на стаята. Накрая, просто се откажете от асансьора за 2 или 3 етажа, за да осигурите на тялото си необходимия интензивен импулс чрез използването на стълбите.