Заразените с ебола в ДР Конго вече са над 7000

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Случаите на ебола в Демократична Република Конго (ДР Конго) вече са над 7000, като смъртоносният вирус се разпространи и в нова провинция.

Епидемията, причинена от щама "Бундибуджо" на вируса ебола, се превърна в най-мащабната и най-смъртоносна в историята на ДР Конго, след като надмина епидемията от 2018-2020 г.

Сега тя се нарежда на второ място след епидемията в Западна Африка от 2014-2016 г., при която бяха заразени над 28 хил. души, а смъртните случаи надхвърлиха 11 хил. в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне.

Данните на правителството, оповестени снощи, показват, че броят на смъртните случаи е нараснал до 3398, а потвърдените случаи са достигнали 7022 в седем провинции, предаде БТА.

По-рано официални представители съобщиха пред Ройтерс, че е бил регистриран случай на ебола в провинция Южно Убанги, разположена в северозападната част на страната, далеч от епицентъра на епидемията.

Пациент, заразил се с ебола, е починал в Южно Убанги, след като е пропътувал през няколко провинции в страната, някои от които досега са останали незасегнати от епидемията, заяви пред журналисти настоящият губернатор на провинция Южно Убанги Жан-Рене Галеква.

Според Световната здравна организация (СЗО) недостигът на квалифициран персонал, оперативни партньори и финансиране създава пречка в усилията за разширяване на мерките за борба с ебола.