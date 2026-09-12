Здравният министър: 560 хил. дози ваксини за грип са осигурени тази година

Тази година са осигурени достатъчно ваксини за грип, ще има 560 хил. дози за всички подлежащи на ваксинация - част от които деца, като за тях са осигурени и назални ваксини. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред Нова тв.

И обясни, че след около две седмици би трябвало личните лекари да могат да вземат ваксините от регионалните здравни инспекции.

Няма индикации, че има паралелен износ на ваксини, добави Ивкова.

Относно липсата на кадри за яслените групи здравната министърка обясни, че в нормативната уредба има изключение за това, когато е установена трайна невъзможност за осигуряване на медицински специалисти за яслените групи, в цялата детска ясла да бъде назначено едно медицинско лице, а в яслените групи да работят педагози.

"Това изключение е въведено още миналата година и е комуникирано до Столичната община. Ще проведем още разговори със Столичната община и Министерството на образованието и науката", каза още министърът.

За Националната детска болница Ивкова каза, че заявката на правителството е в рамките на мандата да бъде изградена не само болницата, но и съответната прилежаща инфраструктура и паралелно с това да се работи по осигуряване на медицински кадри.