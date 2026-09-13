Шефът на Лекарския съюз: С 25% ръст на бюджета на НЗОК системата ще работи адекватно

Повече пари за здраве - да. Дали са достатъчни - не. Така председателят на Управителния съвет на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов коментира пред Би Ти Ви подписването на новия национален рамков договор.

Той припомни, че все още събираме капачки от шишета, за да купуваме кувиози и линейки в България, за да се лекуват нашите деца.

Този бюджет е глътка въздух за лечебните заведения, особено за болничната помощ. Според нас увеличението на бюджета на НЗОК трябва да е минимум 25%, за да може системата да функционира максимално адекватно, каза още той.

По думите му чрез бюджета на НЗОК българските пациенти ще получават повече от системата. В първичните и извънболничната помощ се въвежда нещо абсолютно съвременно - наблюдение на болния с хронично бъбречно заболяване. Не мога да не обърна внимание на друго улеснение - за пациентите по домовете. Те ще могат да получават медикаменти по телефона от техен представители, поясни шефът на БЛС.

Всяка система, която не се надгражда, рано или късно ще загине. Имаме много предложения. Има още много какво да се прави. Почти навсякъде има недостиг на кадри. Едни от най-дефицитните специалности са патоанатомите, анестезиолозите, педиатрите също изпитват затруднения, каза още той. Сега са на възраст, в която скоро ще преустановят практиката си.