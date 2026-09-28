Всеки, който е опитвал да отслабне, знае истината: не калориите са най-трудни за контролиране, а апетитът. Започваме диета, издържаме няколко дни и след това идват гладът, сладкото и неконтролируемото похапване. Но нов подход набира популярност – разтворимите фибри, които могат да помогнат за по-продължително усещане за ситост и по-лесен контрол на апетита.

Именно на този принцип е създаден Fibro Slim+ на Biotica 1961 – формула в удобни сашета, която комбинира псилиум хуск, глюкоманан от корен на конджак и хром. Натуралният продукт за отслабване е произведен в България при спазване на най-високите стандарти за качество.

Каква е тайната?

Когато попаднат във вода, разтворимите фибри набъбват и образуват гелообразна структура. Това увеличава обема им в храносмилателния тракт и може да допринесе за по-продължително усещане за ситост. С други думи – идеята не е просто да ядем по-малко, а да контролираме по-лесно глада.

Глюкомананът е една от фибрите с най-висока способност да поема вода и да увеличава обема си. Псилиумът пък е добре познат с ролята си за нормалната чревна перисталтика. Двата вида фибри се срещат в една формула, допълнена с хром.

А количеството е сериозно и достатъчно, за да действа ефективно – 7000 mg разтворими фибри в дневната доза от две сашета.

Фибрите са и един от компонентите на храненето, които често не достигат в ежедневното меню. А когато храната не засища достатъчно дълго, контролът върху похапването става още по-труден.

Fibro Slim+ предлага различен поглед към отслабването – не поредната „магическа“ диета, а фокус върху ситостта, апетита и приема на фибри.

Поддържа в норма холестерола, кръвната захар и перисталтиката

Продуктът действа и в още няколко направления освен контрол на апетита и теглото. Разтворимите фибри допринасят за нормална чревна перисталтика като активират метаболизма и спомагат за преодоляване на запека. Приемът на глюкоманан и псилиум подкрепя и нормалните нива на кръвната захар и холестерола.

Едно саше се разтваря във вода и се приема около 30 минути преди основно хранене. За правилната употреба е важно да се приемат достатъчно течности.

30 сашета. 30 дози. Една проста идея: по-малко глад, повече контрол.

Fibro Slim+ – новото поколение фибри за контрол на теглото и апетита.

Поръчайте ФиброСлим+ директно от производител на цена от 19.80 EUR за една опаковка. Заявете онлайн на www.biotica.bg или на тел.: 0877721040. Продуктът може да закупите и от фирмения магазин на производителя на адрес София, бул. Христо Ботев №60