Д-р Елена Драгушева завършва Медицинския факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 2016 г. с пълно отличие и награда “Златен Кадуцей”. Към момента д-р Драгушева работи като семеен лекар на деца от всички възрасти и техните родители в “Меона Мед”. Главен асистент е в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МУ - София. Заема и позицията заместник-директор по лечебната дейност на УМБАЛ по инфекциозни и паразитни болести “Проф. Иван Киров”.

- Навлизаме в есенния сезон, когато темата за имунопрофилактиката става изключително актуална. Кога е най-подходящото време да помислим за поставяне на противогрипна ваксина и защо е важно да не отлагаме?

- Най-подходящият момент е преди активното разпространение на грипните вируси – през есента, а не когато вече масово има болни. На организма са необходими около две седмици след ваксинацията, за да изгради оптимален имунен отговор. Важно е да се знае, че противогрипната ваксина се поставя всяка година. Грипните вируси са силно изменчиви, затова и съставът на ваксините се актуализира ежегодно.

- Какви са вашите лични наблюдения от практиката – повишава ли се здравната култура на българина по отношение на сезонните ваксини и кои са най-честите митове, които все още се налага “да разбивате” в кабинета си?

- Определено виждам положителна промяна благодарение на националните програми и информационните кампании. Все повече пациенти търсят достоверна информация за себе си и за децата си, което е важна стъпка към по-активна грижа за здравето.

Един от най-честите митове е, че ваксината може да причини грип. След имунизация може да има краткотрайна локална реакция или леко неразположение, но ваксината не води до заболяване от грип.

Друг мит е, че поставена в миналото ваксина осигурява защита и през следващите сезони. Имунната защита намалява с времето, а вирусите се променят, затова ваксинацията трябва да бъде ежегодна. Ваксината не гарантира, че човек няма да се срещне с вируса, но намалява риска от тежко протичане и усложнения.

- За кои групи пациенти противогрипната ваксина е абсолютно препоръчителна и какви са спецификите на имунопрофилактиката при тях тази година?

- Ваксинацията е особено важна за рисковите групи – възрастни хора, пациенти с хронични заболявания, малки деца и бременни. Медицинските специалисти също са важна група, защото чрез имунизацията защитават както себе си, така и своите пациенти.

През тази година националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата предвижда безплатна ваксина за деца от 6-месечна възраст до 7 години, а при деца с хронични заболявания – до 17 г. За хората над 65 г. продължава програмата за ваксини срещу грип и пневмококови инфекции.

В “Меона Мед” поддържаме наличност от задължителни и препоръчителни ваксини, включително срещу ротавирус, HPV и RSV при бременни, за да могат имунизациите да се извършват своевременно.

- Как успявате да намерите правилния подход и език, за да успокоите притесненията на пациент, който изпитва колебания към имунизацията?

- На първо място - като го изслушам. Зад колебанието обикновено стои конкретен страх, предишен опит или липса на достатъчно информация.

Задачата на лекаря е да представи разбираема и достоверна информация за ползите и реалните рискове и да обясни какво означава ваксинацията за конкретния пациент, неговото семейство и общността. Когато има доверие между лекаря и пациента, информираното решение идва много по-естествено.

- Освен ваксините срещу грип кои други форми на имунопрофилактика и грижа за общото здраве съветвате вашите пациенти да предприемат преди началото на зимните вируси?

- Ваксината срещу грип е важна част от превенцията, но не е единствената. При възрастните обсъждаме профилактиката срещу пневмококови инфекции, а при децата следим задължителните и препоръчителните имунизации да бъдат актуални. При хората с хронични заболявания профилактиката трябва да бъде комплексна – с редовни прегледи, изследвания и консултации със специалисти. Ако приемате ежедневно медикаменти и не сте направили годишен профилактичен преглед, не го отлагайте.

Не бива да подценяваме и достатъчния сън, ежедневната физическа активност и пълноценното хранене. През сезона на респираторните инфекции значение имат още проветряването, хигиената на ръцете и отговорното поведение при наличие на симптоми.

- Дигитализацията в здравеопазването се развива с бързи темпове. Разработвате нова платформа за медицински досиета и онлайн консултации, която стартира през есента - разкажете за нея.

- Идеята се роди от ежедневната необходимост за по-добра дигитална комуникация и проследяване на пациентите. Телефонните консултации често са неефективни, а вече и нерегламентирани. Друг сериозен проблем е разпокъсаната медицинска информация – част от изследванията са на хартия, други са в телефона или в различни системи. Това затруднява както пациента, така и лекаря при проследяването на резултатите и лечението. Така се появи идеята за една платформа, която да обедини предоставените от пациентите медицински данни с възможността за онлайн консултация на ниво първична медицинска помощ.

Платформата предвижда и своеобразни интеграции за пряката дейност, за запазване на часове за преглед, автоматизиране с други съвременни дигитални продукти, които да намалят оперативното време на лекаря за извършване на немедицински дейности. За мен тази промяна е естествено продължение на начина, по който искам да практикувам медицина – модерно, организирано и с повече време за същинската медицинска грижа.

- Как точно тази нова платформа ще улесни практиката ви и какви предимства ще донесе тя за вашите пациенти?

- Най-голямото предимство е приемствеността. В медицината рядко е достатъчно да видим една лабораторна стойност, важно е да проследим тенденцията – в показателите и ефекта от терапията. Когато медицинската информация е организирана в достъпно и безопасно пространство, се спестява време и позволява консултацията да бъде по-фокусирана върху същинския медицински проблем. Онлайн консултациите дават възможност определени въпроси да бъдат обсъждани по-удобно, когато физически преглед не е необходим. Полезни са и при подготовка за определена медицинска манипулация (или ваксина), като чрез предварителния онлайн преглед пациентът получава необходимата му информация и се повишава доверието във връзката му с лекаря.

Не на последно място, онлайн комуникацията е необходима и след проведен присъствен преглед за проследяване на резултатите от изследвания или ефекта от лечението. Именно затова предвиждаме при запазване на час за преглед пациентът да има възможност за една проследяваща онлайн консултация с преглеждащия го лекар. Ще се постараем с нашия екип от медицински и софтуерни специалисти да намалим административното бреме, да дадем на пациента лесен начин за съхраняване на собствената му здравна история и в крайна сметка ще спечелим най-важното – повече време и по-добра информация за вземането на правилни медицински решения.