Центърът предлага революционни терапии и иновативна апаратура, опита на светила в световната офталмология и отдаденост на целия екип. А над 12 000 пациенти вече захвърлиха очилата

VISION е най-големият специализиран офталмологичен център в България. Създаден през 2003 година като Очен лазерен център VISION, от 2007 прераснал в СОБАЛ VISION, извършва съвременно лечение на очните болести на два адреса в столицата.

Болницата разполага с най-съвременна високотехнологична апаратура, голяма част от която е единствена в страната, и успешно прилага последните постижения на науката и практиката в лечението на очните патологии. В лечебното заведение работят избрани специалисти, за които професията не е “документ”, а изграден стереотип на поведение и хуманизъм.

Впечатляващи детайли на интериора, изградени с изящна естетика, излъчват доброжелателност, култура на обслужване, съпричастност. И най-вече внушават спокойствие и сигурност. Те са надеждата и вярата, които привличат ежедневно над 250 пациенти от цялата страна и награждават с доверие лекарската грижа за зрението на пациентите.

През 2022 г. VISION е отличена като най-добрата и иновативна клиника на Балканите.

Специалистите във VISION се отличават с висок професионализъм, “въоръжени” с най-новите технологии и методи за лечение на очните заболявания. Те предлагат решения, адекватни на съвременните научни и практически постижения в лечението на очните заболявания. Клиниката разполага с 46 кабинета за ранна диагностика, 8 операционни зали с високотехнологична апаратура на световно равнище.

VISION прилага революционни терапии за лечение на диабетна ретинопатия и глаукома с иновативните “жълт” и “червен” лазер.

Пациентите в активна възраст могат да профилактират зрението си само за 5 минути, без задължителния престой за разширение на зениците с апарата Eidon, и да получат цветна фотодокументация за състоянието на очното дъно. Особено място в диагностиката има системата за неинвазивна ангиография на ретината, макулата и зрителния нерв - AngioVue.

При активна работа с дигитални устройства, както и при наличието на всички симптоми за “сухо око, - раздразнени очи, усещане за парене и дискомфорт, VISION предлага модерно лечение със светлинна фото-биостимулация - бърза, безболезнена и приятна процедура с дълготраен ефект.

Новината, която зарадва хиляди пациенти, е единственият апарат в света за лечение на СУХА ФОРМА НА МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ – VALEDA® Light Delivery System. VISION е първата клиника в България и втората в Европа, в която се извършва одобрената терапия за смятаното до 2024 г. нелечимо заболяване.

Специално място в клиниката е отделено на контактологията. Предлагаме целия спектър на контактни лещи за специфични зрителни дефекти, в т.ч. за далтонизъм, неправилна роговица, кератоконус, след кератопластика. Иновация, която печели огромен интерес сред пациентите, са т.нар. нощни лещи *(ортокератология). Те осигуряват независимост от диоптрична корекция през деня. Пациентите ги поставят и спят с тях през нощта, а на сутринта ги махат и се радват на деня с ясно зрение. Особено улеснение са за малките деца с миопия и са голямо предимство за учениците с подобни рефрактивни аномалии.

Характерни и утвърдени в хирургията във VISION са съвременните тенденции в катаракталната хирургия.

Тук се предлагат и имплантират последно поколение на всички приложими в света вътреочни лещи, чиито възможности доближават резултатите на рефрактивните процедури. Богатият набор от високоспециализирани импланти предоставя възможност пациентът да избере най-подходящата за неговите потребности - професия, начин на живот, хобита, необходимост от шофиране в тъмната част на денонощието, желанието за независимост от очила, наличието на други очни заболявания.

VISION е първата клиника в България, която внася необикновена новост - да виждаш без очила или контактни лещи! На това революционно постижение младите хора и у нас се радват още от далечната 2003 г. благодарение на VISION. Лазерните корекции на зрението в специализираната болница са един от основните приоритети. Статистиката сочи, че досега пациентите, захвърлили ритуално очилата в специалната зала, с ясно и безпроблемно зрение, надхвърлят 12 000!

Стремежите и уменията на специалистите и на целия екип да мерим ръст с най-добрите в света тази година отбелязват нов връх – корекция на пресбиопия PresbyMAX® – персонализирана лазерна процедура за ясно зрение, която се прилага за пръв път в България. Новото научно постижение осигурява прецизност и сигурност в извършването на лазерното лечение и гарантира оптимален баланс между близко, междинно и далечно виждане. Лечението е най-подходящо за пациенти между 45 и 60-годишна възраст. Модерната апаратура в клиниката предоставя възможности за усъвършенстване организацията на работата. Светила в световната офталмология от водещи клиники в Англия, Франция, Германия, Белгия обучават и консултират нашите специалисти. Сред тях най-ценни са опитът и иновациите за постигане на високо съвременно ниво на лечението на тежки прояви на заболяванията на задния очен сегмент – отлепена ретина, дупки в макулата, тежки травми, недоносени бебета с ретинопатия и др.

Стореното досега е основанието VISION да се определя като незаобиколим фактор в модерното лечение на очните болести в България. И добър пример за задължителните екипност и синхрон по пътя към успеха - знание, цел, възможности, професионализъм!