Столична община отчуждава 21 имота за достъпа до Националната детска болница

Столична община напредва с дейностите в своите правомощия за осигуряване на достъпа и необходимата градска инфраструктура около бъдещата Национална детска болница, съобщиха от оттам. Започнало е отчуждаването на 21 поземлени имота и една сграда по прилежащата улична мрежа, като за 14 от имотите процедурите вече са приключили и са изплатени равностойните парични обезщетения.

Паралелно общината работи по три подробни устройствени плана, свързани с функционирането на лечебното заведение. Те предвиждат удължаване на съществуваща задънена улица от Софийския околовръстен път до терена на болницата, изграждане на голям паркинг срещу нея при ул. „Харманлийско въстание" с подземна връзка към лечебното заведение и обособяване на необходимата електрическа подстанция.

Първият план предвижда продължаване на съществуващата улица от Околовръстния път до терена на Националната детска болница, за да бъде осигурен необходимият транспортен достъп. Вторият е за голям паркинг срещу болницата при ул. „Харманлийско въстание", който ще има подземна връзка с лечебното заведение и ще осигури допълнителни места за автомобилите на пациенти и посетители.

Третата процедура е свързана с електрическата подстанция, необходима за бъдещата болница. Устройственият проект вече е готов, изготвени са необходимите оценки и се работи по уреждането на собствеността. След приключването на тази процедура предстои одобряване на подробния устройствен план. Следващата стъпка е изработването и процедирането на двата плана за улицата и паркинга, съобщи главният инженер на направление „Градско планиране и развитие" инж. Деляна Сеченска.

Отчуждителните процедури обхващат 21 поземлени имота и една сграда, попадащи в трасетата на прилежащата улична мрежа – в участъци от ул. „Харманлийско въстание" и бъдещата „Западна тангента". За 14 от поземлените имоти процедурите са приключили и обезщетенията са изплатени.

За останалите седем имота е изготвен проект за изменение на кадастралната карта, който е процедиран в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Издадени са и скици-проекти. Възложено е определянето на обезщетенията, след което предстоят публичното обявление и издаването на заповедите за отчуждаване.

Успоредно с устройствените и отчуждителните процедури Столична община чрез ОП „София-проект" извършва предварителни проучвания за довеждащата инфраструктура. Анализират се връзките на бъдещата улична мрежа със Софийския околовръстен път и със съществуващата инженерна инфраструктура.

Направено е геодезическо заснемане на достъпните и нечастни имоти. Изискани и събрани са изходни данни от експлоатационните дружества, а в момента се анализира териториалното обезпечаване на бъдещата улична и инженерна инфраструктура.

Достъпът до Националната детска болница е технически свързан и с окончателните решения по проекта за Западната дъга на Софийския околовръстен път. Изграждането на липсващите участъци е от стратегическо значение както за транспортната свързаност на София, така и за осигуряването на бърз достъп до бъдещото лечебно заведение.

„Общината подкрепя усилията на МРРБ за завършване на липсващите участъци от Околовръстния път и ще продължи активно да изпълнява своите ангажименти. Околовръстният път е важен не само защото ще съкрати времето за пътуване и ще намали вредните емисии, но и защото ще осигури бързи трасета до Националната детска болница", заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Очаква се изграждането на Западната дъга да спести средно до 30 минути време за пътуване в посока. Данните са базирани на средното време за изчакване в пиковите часове на съществуващите кръстовища в участъка, през който преминават над 30 000 превозни средства на денонощие.

Реализацията на Националната детска болница изисква паралелна работа на държавата и Столична община – освен изграждането на самата болница трябва да бъдат осигурени транспортният достъп, паркирането, електрозахранването и необходимата инженерна инфраструктура.

Още при предишното редовно правителство Столична община е постигнала споразумение с държавата за реализацията на Националната детска болница и необходимата инфраструктура към нея. В изпълнение на поетите ангажименти общината работи едновременно по устройственото планиране, отчужденията и подготовката на довеждащата инфраструктура, така че решенията, които зависят от града, да не се превръщат в причина за забавяне на проекта.