Учени присадиха човешка мозъчна тъкан на мишки

Учени успешно трансплантираха отгледана в лаборатория човешка мозъчна тъкан в генетично модифицирани мишки, съобщи БТА, позовавайки се на Ройтерс. Човешките клетки не само оцелели - те се развили и изградили работещи връзки с нервната система на животните. Изследването е публикувано в сп. Nature.

За експеримента учените от Станфорд отгледали от човешки клетки т.нар. мозъчни органоиди, които наподобяват части от мозъчната кора. След това ги присадили на специално създадени мишки, при които липсвала почти цялата мозъчна кора, оставяйки място човешката тъкан да се развива.

Целта не е създаването на "мишка с човешки мозък", подчертават учените, а нов начин за изследване на заболявания, които трудно могат да се наблюдават директно в жив човешки мозък. Методът може да помогне при проучването на аутизъм, епилепсия, шизофрения и церебрална парализа, както и при тестването на бъдещи терапии.