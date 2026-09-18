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С настъпването на есента и намаляването на слънчевите часове, тялото ни преминава през закодиран биологичен преход. Докато подготвяме гардероба си за по-студените дни, често пропускаме една невидима, но критична промяна: рязкият спад в нивата на т.нар. „слънчев витамин" – Витамин D3.

Есенният дефицит: Незабележимият рисков фактор

Въпреки че през лятото прекарваме повече време на открито, синтезът на Витамин D3 в кожата рязко спада още с първите есенни месеци. Ъгълът на слънчевите лъчи, прекарването на повече време в затворени пространства и постоянната употреба на фотозащита са причина близо 80% от хората в умерените географски ширини да изпитват скрит дефицит.

Витамин D3 не е просто класически витамин – той действа като прохормон с ключово значение за редица органи и системи:

• Имунна защита: Активира Т-клетките, които идентифицират и неутрализират патогените в началната фаза на инфекция.

• Костна плътност и мускулен тонус: Задължителен за резорбцията на калций и фосфор в организма.

• Енергия и тонус: Поддържа нивата на жизненост и предпазва от т.нар. есенна умора и срив в настроението.

Защо формата на прием е определяща за резултата?

Тъй като Витамин D е мастноразтворим, начинът, по който се доставя в организма, решава дали той ще бъде усвоен пълноценно, или просто преминат през храносмилателната система. Водноразтворимите или сухи форми изискват задължителен прием с мазна храна, за да задействат жлъчната секреция – стъпка, която често се пропуска в забързаното ежедневие.

Тук идва значението на чистата маслена основа. Когато витаминът е вече разтворен в естествена маслена среда (като зехтин или слънчогледово масло), той преминава през чревната лигавица по най-естествения за тялото път, осигурявайки бърза и пълна бионаличност без излишни изисквания към диетата.

Oilesen: Витамин D3 за различните нужди на цялото семейство

Серията Oilesen Витамин D3 съчетава витамин D3 с растителна маслена основа – форма, съобразена с мастноразтворимата природа на витамина и подходяща за лесно включване в ежедневния режим.

• Витамин D3 в маслена основа: витамин D3 е мастноразтворим витамин, а продуктите Oilesen го предлагат разтворен в растителни масла.

• Различни форми и дозировки: серията включва удобни капки и малки меки капсули, които позволяват избор според възрастта и индивидуалните нужди – от най-малките до възрастните.

• Изчистен състав: формули, разработени с фокус върху необходимите съставки и удобството при ежедневен прием.

С настъпването на есенно-зимния сезон витамин D придобива особено значение, тъй като допринася за нормалната функция на имунната система, поддържането на нормалното състояние на костите и нормалната мускулна функция.

Oilesen Витамин D3 – различни форми за различни нужди и лесна грижа за ежедневния прием на витамин D.

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