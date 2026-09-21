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Сърдечно-съдовата ни система работи непрекъснато, изпомпвайки хиляди литри кръв дневно. В този интензивен процес обаче непрекъснато се образуват нестабилни молекули, наречени свободни радикали. В нормални условия организмът разполага със собствени защитни механизми да ги неутрализира. Когато обаче фактори като хроничен стрес, замърсен въздух, неправилно хранене и обездвижване се натрупат, нивото на свободните радикали надхвърля естествения капацитет на тялото – състояние, познато като оксидативен стрес.

Как оксидативният стрес уврежда съдовете отвътре?

Аналогично на процеса на ръждясване при металите, оксидативният стрес постепенно уврежда клетъчните структури в организма. При сърдечно-съдовата система той засяга няколко ключови звена:

Окисление на LDL холестерола: Циркулиращият в кръвта LDL холестерол сам по себе си не е единственият фактор за проблеми. Когато обаче влезе в контакт със свободните радикали, той се окислява. Окислената форма много по-лесно се прониква във вътрешния слой на съдовете (ендотела) и поставя началото на атеросклеротични промени.

Циркулиращият в кръвта LDL холестерол сам по себе си не е единственият фактор за проблеми. Когато обаче влезе в контакт със свободните радикали, той се окислява. Окислената форма много по-лесно се прониква във вътрешния слой на съдовете (ендотела) и поставя началото на атеросклеротични промени. Нарушаване на съдовата еластичност: Свободните радикали неутрализират азотния оксид – естественото вещество, което помага на съдовете да се отпускат и разширяват. Това води до тяхното втвърдяване и стесняване.

Свободните радикали неутрализират азотния оксид – естественото вещество, което помага на съдовете да се отпускат и разширяват. Това води до тяхното втвърдяване и стесняване. Тромбогенен потенциал и вискозитет: Увреденият съдов ендотел губи своята гладкост. Това затруднява естествения кръвоток и създава условия за повишено слепване на формените елементи в кръвта.

Естествените механизми за защита и баланс

Поддържането на съдовото здраве изисква подход, който адресира проблема в неговата дълбочина – намаляване на оксидативните увреждания и поддържане на правилната флуидност на кръвта.

Антиоксидантна защита: Вещества като полифенолите, астаксантина и коензим Q10 действат като донори на електрони, които неутрализират свободните радикали, преди те да увредят съдовите клетки.

Вещества като полифенолите, астаксантина и коензим Q10 действат като донори на електрони, които неутрализират свободните радикали, преди те да увредят съдовите клетки. Поддържане на добър кръвоток: Естествените фибринолитични ензими (като натокиназата, извличана от ферментирали соеви зърна) подпомагат естествените процеси на организма по поддържане на съдовата пропускливост и вискозитета на кръвта.

Правилно разпределение на калция: Витамин K2 играе ключова роля за насочването на калция към костите и предотвратява неговото отлагане в съдовите стени, предпазвайки ги от калцификация и втвърдяване.

Комплексна подкрепа с NatAspin Cardio Protect

Разбирането на тези биологични процеси показва колко е важна навременната грижа за съдовете. Като допълнение към балансираното хранене и двигателната активност, NatAspin Cardio Protect предлага комбиниран подход срещу оксидативния стрес и съдовите промени. Формулата му съчетава пречистения ензим натокиназа (Nattokinase) за поддържане на естествения вискозитет на кръвта с мощен антиоксидантен комплекс (астаксантин, коензим Q10, хидрокситирозол и полифеноли) и витамин K2. Тази комбинация помага за неутрализирането на свободните радикали, предпазва съдовата стена от оксидативно увреждане и съдейства за запазване на еластичността и правилната функция на сърдечно-съдовата система.

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