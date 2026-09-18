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Пациентът подлежи до края на живота си на диспансерно наблюдение - има право да избира кой специалист да проследява състоянието му

Болестта на Алцхаймер е прогресивно заболяване, което постепенно засяга паметта, мисленето, ориентацията и способността на човека да извършва ежедневните си дейности.

Тя не е просто “нормално остаряване”. При алцхаймер има трудна обработка на нова информация, дезориентация за време и място, повтаряне на едни и същи въпроси и трудности при изпълнение на познати задачи (например готвене или плащане на сметки), загуба на интерес към хобита, занемаряване на личната хигиена. Забравянето, което започва да пречи на ежедневието и постепенно се задълбочава, трябва да бъде повод за медицинска оценка.

Когато диагнозата е алцхаймер, въпросите обикновено не ги задава пациентът. Задават ги неговите деца, съпругът или съпругата, хората, които всеки ден са до него.

Именно към тях е насочен днешният разговор и е във връзка с предстоящия Световен ден за борба с болестта на Алцхаймер, който е на 21 септември.

Кога е правилният момент да се потърси медицинска помощ?

Това е един от най-важните въпроси, защото навременната диагностика има значение.

Веднага щом поведенческите промени или зачестилите пропуски в паметта започнат да смущават самостоятелността на пациента, трябва да се потърси помощ. Колкото по-рано се установи причината за когнитивните нарушения, толкова по-големи са възможностите за подходящо лечение, проследяване и планиране на грижите.

Първата стъпка е консултацията с общопрактикуващия лекар, който при необходимост насочва пациента към специалист по нервни болести. В зависимост от конкретния случай могат да бъдат назначени лабораторни и образни изследвания, специализирани когнитивни тестове, както и консултация с други специалисти.

Ако се постави диагноза болест на Алцхаймер, пациентът подлежи до края на живота си на диспансерно наблюдение от невролог.

Как продължава проследяването след поставяне на диагнозата?

Проследяването не приключва с поставяне на диагнозата. НЗОК заплаща три контролни прегледа годишно при специалист по нервни болести, както и една консултация с психиатър всяка година.

Целта е да се проследява развитието на заболяването и при необходимост да се прецизира лечението.

Може ли пациентът сам да избере невролога, който ще го проследява?

Много пациенти не знаят, че имат право на избор. След поставяне на диагнозата болест на Алцхаймер пациентът се диспансеризира при специалист по нервни болести, но има право сам да избере кой специалист да извършва проследяването му.

При необходимост този избор може да бъде променен чрез направление от общопрактикуващия лекар. Това дава възможност лечението да се проследява от лекар, на когото пациентът и неговите близки имат доверие.

Покрива ли НЗОК лекарствата за болестта на Алцхаймер?

Все още лечението на алцхаймер е симптоматично и целта е да се забави прогресията на заболяването. Лекарствата подобряват или стабилизират симптомите за известно време, но не спират прогресията на заболяването. НЗОК заплаща, напълно или частично, голяма част от лекарствените продукти за лечение на болестта на Алцхаймер, когато те са включени в Позитивния лекарствен списък и са предписани съгласно действащите изисквания.

Кои медикаменти се заплащат и при какви условия, може да се провери в актуалния списък на НЗОК, който се обновява регулярнo и който може да намерите на сайта на институцията.

След като специалистът назначи лечение, трябва ли всеки месец да ходим отново при него?

Не непременно. След като неврологът назначи специфичната терапия, личният лекар може да изписва ежемесечно лекарствата, без пациентът да посещава специалист всеки месец.

Това улеснява както пациента, така и неговите близки, особено когато заболяването е в по-напреднал стадий.

Какви са съветите към близките, които поемат грижата за болен с алцхаймер?

При болестта на Алцхаймер близките са неразделна част от грижата към болния човек. Най-важното е да се заредят с търпение и да потърсят подкрепа навреме. Добре е да знаят, че не са сами в процеса. Важно е да не спорят с болния, а да се опитват да пренасочват вниманието му и задължително да ползват услугите на подкрепящи организации или социални асистенти.

“Прегарянето” е често срещано сред грижещите се за близък с алцхаймер. Личният лекар и специалистът по нервни болести могат да ги насочат как да се организира проследяването, лечението и изписването на необходимите медикаменти. Когато семейството е информирано, то много по-лесно може да осигури необходимата подкрепа на своя близък.

Важно е хората да знаят и друго – освен медицинската помощ има и ясно разписан ред, по който здравноосигурените пациенти могат да получават необходимото проследяване и лечение чрез НЗОК. Нашата роля е да помогнем този път да бъде по-ясен и по-достъпен за пациентите и техните семейства.

Аз съм Стефан Командарев.

Когато диагнозата е алцхаймер, въпросите задават близките.

А НЗОК минава с тях през целия път.

Пациентът подлежи на диспансерно проследяване от невролог до края на живота си, а здравната каса заплаща както нужните лекарства, така и редовните контролни прегледи всяка година.

Не сте сами по този път. “НЗОК за теб” – последвай здравето!