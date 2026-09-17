Популярен антибиотик за онкоболни се свързва с по-висок риск от смърт при възрастни

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Защо широко използван антибиотик отново е в центъра на вниманието в мединските среди и кои пациенти са най-уязвими от лечението

Популярен антибиотик отново се свързва с по-висок риск от смърт при възрастни

Цефепим е един от антибиотиците, на които болниците разчитат при най-тежките инфекции. Нов голям анализ обаче връща стар въпрос, носи ли лекарството по-висок риск от смърт в сравнение с алтернативите?

Според систематичен преглед, публикуван в JAMA Network Open, отговорът зависи от възрастта на пациента. Сигналът за повишена смъртност се открива изцяло при възрастни, не и при деца. Учените обаче не призовават за отказ от лекарството, а за по-прецизна употреба.

Какво представлява цефепим и кога се използва?

Цефепим е цефалоспорин от четвърто поколение. Прилага се при тежки бактериални инфекции и при фебрилна неутропения, температура при пациенти с много нисък брой бели кръвни клетки. Това състояние често засяга хора на химиотерапия.

Лекарството има важно предимство. То е относително устойчиво на ензимите AmpC бета-лактамази, с които някои бактерии се защитават от антибиотиците. В епоха на нарастваща антимикробна резистентност това го прави особено ценно, пише сайтът svetatnazdraveto.bg.

Първите съмнения за безопасността му се появяват още през 2007 г. Тогава мета-анализ отчита по-висока смъртност сред лекуваните с този вид антибиотик.

Какво показва новото проучване?

Изследователите начело с д-р Зара Сохани от болница „Мезоньов-Розмон" в Монреал анализират 110 рандомизирани клинични проучвания. Те обхващат 22 608 възрастни и деца. Антибиотикът е сравнен с други бета-лактамни антибиотици.

Екипът използва байесов мета-анализ. Този статистически метод обединява данните от всички проучвания. Резултатът се изразява като вероятност лекарството да увеличава смъртността.

Ключовите данни са следните:

Смъртност: 6,6% сред лекуваните с цефепим срещу 6,2% при алтернативните антибиотици.

Обща вероятност за вреда: 94,4%.

Брой пациенти за една допълнителна смърт: 227 лекувани с цефепим.

Само публикуваните проучвания (15 411 пациенти): вероятността за вреда достига 98,6%, а броят пациенти пада до 111.

Фебрилна неутропения: вероятност за вреда 96,1% – най-високата сред отделните групи.

Има ли значение дозата на антибиотика?

Данните показват, че дозировката играе роля. При стандартни и високи дози, 2 грама на всеки 12 часа или повече, вероятността за вреда надхвърля 93%. При по-ниските дози тя остава 80,5%.

Разликата в абсолютните стойности е малка, около 0,4 процентни пункта. При хиляди болнични пациенти годишно обаче тя може да има реално значение.

В придружаващ коментар в същото списание експертите от UCLA д-р Даниел Услан и фармацевтът Итън Смит дават ясна формулировка. „Цефепим не е опасно лекарство, което търси заместител. То е полезно лекарство, което търси своята доза", пишат те. Според тях лекарството има по-тесен предел на безопасност от другите бета-лактами. Затова те препоръчват проследяване на нивата му в кръвта.

Трябва ли пациентите да се тревожат?

Авторите подчертават, че резултатите не са призив за отказ от този вид антибиотик. Анализът установява връзка, а не доказва пряка причина. Самата фебрилна неутропения например е тежко състояние с висока смъртност.

Този вид антибиотик се прилага основно в болнична среда, включително при онкологични и хематологични пациенти. Изборът на антибиотик и дозата остават решение на лекуващия екип. Пациентите не бива да прекъсват или отказват назначено лечение по своя преценка.

Какво следва за клиничната практика?

Учените предлагат възможната връзка с по-висока смъртност да бъде отчетена в бъдещите клинични насоки. Следващите проучвания трябва да проверят дали индивидуалната доза подобрява безопасността. Особено внимание заслужават бъбречната функция и чувствителността на бактериите.

Този вид антибиотик остава ценен срещу тежки и резистентни инфекции. Новите данни обаче сочат по-висок риск от смърт при възрастни, особено при високи дози и фебрилна неутропения. Ключът според експертите не е в отказа от лекарството, а в по-прецизното му дозиране и проследяване.