Здравната комисия каза “не” на обществените поръчки в частните болници

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Законопроектът на “Продължаваме промяната” предвиждаше и частни лечебни заведения да купуват лекарства и медицински изделия през обществени поръчки, ако над половината им приходи са публични

Здравната комисия отхвърли на първо четене промените в Закона за обществените поръчки, с които се предвиждаше частните болници, финансирани основно с публични средства, също да провеждат обществени поръчки.

Законопроектът е внесен от Асен Василев и депутати от “Продължаваме промяната” и цели България да приведе правилата си в съответствие с европейското законодателство.

Става дума за изискванията на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и за процедурата за нарушение № 2018/2268 срещу България. Тя вече е в последната си фаза, след като Европейската комисия е сезирала Съда на ЕС с искане за налагане на санкция.

Предложението предвижда да отпадне значението на собствеността на лечебното заведение при определянето дали то трябва да прилага правилата за обществени поръчки.

Законопроектът предвиждаше частните болници да бъдат задължени с търгове, ако повече от 50% от приходите им идват от държавния или общинския бюджет и/или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Така при закупуване на лекарства и медицински изделия лечебните заведения ще спазват процедурите по ЗОП, независимо дали капиталът им е държавен, общински или частен.

Принципна подкрепа за законопроектът дойде от Министерството на здравеопазването и НЗОК.