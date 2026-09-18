За първи път: безплатен 5-минутен скрининг с AI търси 4 болести, от които се ослепява (Графика)

Лекари ще консултират поне 10 000 души - мобилен кабинет ще мине по график през 29 по-малки града в 6 области, в София ще има стационарен център

Зрението ни дава 80% от цялата информация, през която възприемаме и изживяваме света около нас. Въпреки това грижата за очното здраве често остава на заден план, засенчена от ежедневни грижи или подценена с опасната фраза “нещо не виждам ДНЕС, очите ми са изморени”. Докато един ден човек не се окаже със силно намалено зрение, което понякога не може да се компенсира.

Всеки ден в кабинетите си виждаме такива случаи. А на много от тях е можело да помогнем, защото има терапии, които спират прогресията или дори връщат известна част от загубеното зрение, съобщи проф. д-р Александър Оскар – председател на Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика, ръководител на Катедрата по офталмология към Медицинския университет – София, и началник на Клиниката по офталмология в Александровска болница. Възможността да се открият и лекуват навреме заболявания на очите с лоша прогноза мотивира лекаря с иноваторско мислене да се включи в инициативен комитет за уникален за България скрининг на зрението. Подкрепени от здравното министерство, след 6 месеца усилена подготовка ентусиастите лекари и специалисти от дигиталния сектор обявиха старт на безплатен неинвазивен скрининг с участието на изкуствен интелект, насочен към ранното откриване на четири социално значими заболявания. С тези диагнози са свързани над 90% от необратимата загуба на зрение при хора с диабет и сред прехвърлилите 60 г.

Проверката е на базата на снимка, която специална камера прави на двете очи. След това софтуер, обучен върху десетки хиляди реални изображения на патологични състояния, отчита виждат ли се признаци на суха и влажна форма на макулна дегенерация, глаукома и диабетна ретинопатия. В отделна, пета опция умната машина казва дали е забелязала предупредителни знаци за други очни проблеми. Не се налага разширяване на зениците, нито използване на болезнени методи. Целият процес отнема максимум 5 минути, а резултатът се получава лично на базата на уникален номер, не по име и чрез публично оповестяване, за да се запази конфиденциалността на чувствителните данни за здравето.

В инициативата участват дейно Мира Ганова, изпълнителен директор на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, проф. Генка Петрова, основател на ISPOR Bulgaria Chapter и Българската асоциация по фармакоикономика, доц. Зорница Миткова, председател на Българската асоциация по фармакоикономика. Ангажирано е и Министерството на здравеопазването.

Проф. Оскар очерта тревожна статистика: по-малко от половината от засегнатите българи знаят за своето очно заболяване, а едва половината от диагностицираните реално провеждат необходимото лечение. Официалните данни на здравната каса потвърждават, че въпреки възможностите за съвременно лечение, което дава шанс да се спре задълбочаването на заболяването, много пациенти не се възползват от него, въпреки че е напълно безплатно и достъпно. Като основни причини за това проф. Оскар посочи ниската информираност, подценяването на риска от пълно ослепяване, страха от съвременните терапевтични методи – вътреочни инжекции, което кара част от хората да търсят неефективни алтернативни лечения.

В България живеят 700 000 – 800 000 души със захарен диабет и предиабет, като близо 1/3 от тях (между 250 000 и 300 000 души) имат прояви на диабетна ретинопатия, а 1/3 от засегнатите са със състояния, пряко застрашаващи зрението. Нещо повече – често офталмолозите са първите, които диагностицират диабета след внезапен кръвоизлив в окото.

При влажната форма на макулна дегенерация, чиято честота нараства с увеличаването на продължителността на живота, навременната намеса е от решаващо значение за спасяване на зрението. Глаукомата засяга между 5 и 7% от населението. Тя е свързана със силна фамилна предразположеност, протича безболезнено и неусетно, а бруталната загуба на зрение кара пациентите да търсят помощ твърде късно, когато очният нерв е вече невъзвратимо уреден.

За скрининга се използва високотехнологична немидриатична фундус камера, сертифицирана като медицинско изделие, обясни Мира Ганова. Самото заснемането на ретината, макулата, очния нерв и съдовете отнема около минута и половина. Зеницата остава в естественото си състояние, човек не усеща дискомфорт или замъглено зрение.

На изображението се виждат кръвоносните съдове, структурите на ретината, нервът. Скринингът не поставя диагноза, а открива все още незабелязани знаци за патология. Генерираните от изкуствения интелект резултати се анализират и валидират на място от лекари специалисти, които насочват пациентите с положителни показатели към последваща диагностика. На базата на прегледа човек може да поиска от личния лекар направление за специалист по очни болести.

За целта на кампанията е оборудван мобилен кабинет в микробус, който ще посети 29 малки населени места (вижте локациите и датите за скрининг в инфографиката по-долу) в 6 области на страната.

Кампанията започва на 28 септември от Сливница. Екипите ентусиасти от специалисти на УМБАЛ “Александровска” и университетските клиники във Варна и Плевен ще преглеждат по 100–120 души дневно в малките селища от списъка. За столицата е осигурен и стационарен пункт с предварително записване. Пълният график на мобилния кабинет и на софийския център е достъпен на официалния сайт на скрининга wishocite.bg.

Колко често преценката на изкуствения интелект съвпада с мнението на експерта, който след това гледа резултата?

“Привидно “недостатък” на изкуствения интелект е хипердиагностиката, тоест вероятността апаратът да светне, образно казано, в червено и да алармира, че има проблем, без да има такъв. Но към момента вероятността да се пропусне проблем практически не съществува. Тоест единствено е възможно на базата на някакви ранни изменения, които да наподобяват на тези социално значими заболявания, изкуственият интелект да детектира проблем и да препоръча провеждането на допълнителни изследвания. Това е по-добре, отколкото някакъв риск да се подцени и да не се провери дали наистина има начало на заболяване. При всички положения скринингът не е диагностика. Скринингът ни насочва, а изкуственият интелект ни улеснява, защото ако се базираме на конвенционалните технологии, един преглед би отнел 20-30 минути, докато изкуственият интелект в рамките на няколко минути може с висока доза на прецизност и достоверност да отсее тези пациенти, които имат проблем, което ни позволява да достигнем до много повече пациенти, отколкото с конвенционалните изследвания”, обясни проф. Оскар. Той очаква през скрининга да преминат около 10 000 души.

В световен мащаб през 2021 г. загубата на зрение е коствала 33 милиона години живот, преживени в инвалидност - показател на СЗО, оценяван на 410 до 700 милиарда долара, или 0,3% от световния БВП, разказа проф. Петрова. За България данните от проучванията на екипа ѝ разкриват огромна скрита тежест. Проф. Петрова представи и резултати от анализ “разход-полза”, проведен съвместно с проф. Оскар: всяко 1 евро, инвестирано в ранна скринингова програма за диабетна ретинопатия, носи възвръщаемост от 9,50 евро за обществото под формата на спестени социални разходи и запазена трудоспособност. При разширяването на скрининга с още три заболявания се очаква тази възвръщаемост да бъде многократно по-голяма.

Организаторите отправиха призив и към по-младите поколения – джензитата и милениалите, като подчертаха, че децата и внуците могат да изиграят ключова роля за зрението на своите родители и баби и дядовци.

“Много възрастни хора спестяват проблемите със зрението си, за да не безпокоят близките си. Информирането, проверката на графика на мобилния кабинет и съдействието за навременен скрининг са най-добрият начин да запазим възможността на любимите си хора да виждат усмивките на семейството си.”

Експертите се надяват скринингът да се разширява и постепенно да обхване всички застрашени групи.

Въпросът, който си поставяме, не е колко реално струва провеждането на един скрининг, а по-скоро колко ще ни струва, ако не проведем този скрининг. Може да се разглежда като инвестиция с медицинска, икономическа и обществена възвръщаемост, изтъкна доц. Зорница Миткова.