От октомври поставят безплатните ваксини за грип на децата

Повтаря ли инфекцията? Може и да потрети! В хода на болестта в никакъв случай да не се дават имуностимуланти - има риск от автоимунни реакции

Всеки втори пациент с доказан грип през последната зима е бил дете, като при голям процент от тях се е стигнало до усложнения. Най-често това са вторични бактериални пневмонии, отити, бронхиолити и в по-редки, но изключително тежки случаи - неврологични или сърдечни усложнения като енцефалити и миокардити, които оставят трайни последици върху здравето. Това съобщи д-р Гергана Николова - зам.-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, по повод на безплатните ваксини по желание във възрастта от 6 месеца до 7 години и за подрастващите с хронични заболявания до 18 г. Очаква се и инжекционните, и ваксините за впръскване в носа да са налични още в началото на октомври.

Поради незрялата си имунна система най-малките отделят значително по-голямо количество вирусни частици и за по-дълъг период от време в сравнение с възрастните, което ги превръща в основен двигател на епидемичните вълни. В практиката си лекарката се е убедила, че децата имат водеща роля в разпространението на инфекцията. Обичайно боледуват и заразяват 10-ина дни дори още преди да са се появили първите им симптоми. Научните данни категорично опровергават разпространения мит, че грипът е просто по-тежка настинка, която засяга рисково единствено малките с хронични заболявания. В действителност значителна част от стигналите до болница са напълно здрави деца до развиването на инфекцията.

Прогнозите са, че идващият грипен сезон ще е като миналия - не особено тежък и с преобладаване на вирусите от тип А: H3N2 и H1N1, и от тип B само линията “Виктория”, тъй като другият - “Ямагата”, не е засичан никъде в света от март 2020 г. и се смята за изчезнал, обясни проф. д-р Доброслав Кюркчиев - началник на Лабораторията по клинична имунология в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”. Това означава, че грипът може “да повтаря” и “да потретва” в рамките на сезона, ако някой се зарази последователно и от трите щама вируси.

Най-сигурен начин за защита остава ваксината. Първото поставяне на ваксина срещу грип в живота се извършва в две дози, уточни доц. д-р Йорданка Узунова - началник на Клиниката по педиатрия в УМБАЛ “Лозенец”. Наложено е като принцип, защото така имунната система на детето изгражда по-надежден имунитет срещу вируса.

Нито една ваксина през нито един сезон не може да гарантира, че ще се избегне заразяване, но със сигурност няма да се стигне до тежко протичане, смятат лекарите. Те предупредиха, че една от най-големите грешки, които родителите може да допуснат при вече болно дете, е да му дават имуностимуланти, за го “подсилят” и имунните му клетки да се борят по-успешно с патогените. Подходът може да е успешен само за деца с доказано (чрез имунологични изследвания) компрометирана имунна система. И то, ако терапията е направлявана от лекар.

Взимането на форсиращи добавки може да доведе до война с всички клетки - и чужди, и свои. Когато организмът вече се бори с тежък вирус като грипа, имунната система работи на максимални обороти. Изкуственото ѝ “подсилване” в този момент може да провокира възпалителни реакции и автоимунни процеси.

Според лекарите сърдечните усложнения от грип при децата често са резултат не на вируса, а на стимулирането на имунитета по време боледуването.