Бактериите обезвреждат нов антибиотик за 3 г., а се чака 30, за да лекува отново

София област е шампион по пиене на антибиотици – 3 пъти повече от Хасково и Кърджали и 2 пъти повече от столицата. Резистентността отнема живота на 700 000 души на година, но прогнозите са за 10 млн. жертви годишно до 2050 г.

Свикнахме да мислим за антибиотиците като за бързо решение – хапчето, което за броени дни изчиства инфекцията и ни връща към нормалния живот. В медицинските лаборатории обаче това “предвидимо” лечение изглежда съвсем различно. Създаването на нов антибиотик е изключително бавен и труден процес. Лабораторните изследвания, опитите с животни и тежките клинични изпитвания при хора отнемат години. Затова днес темпото на фармацевтичните иновации е буквално охлювско – на пет години световната медицина получава едва между един и три нови медикамента. И повечето са комбинации от вече познати.

Бактериите обаче не чакат – на заплахата да загиват намират начин да се адаптират и да обезвреждат лекарствата. Докато хората инвестират десетилетия в откриването на нови оръжия, микроорганизмите реагират със скорост, която граничи с адаптационен феномен. Само 3-5 г. след като нов антибиотик влезе в масова употреба, срещу него вече са възникнали устойчиви щамове. Освен това бактериите обменят генетична информация за устойчивост и чрез процес, наречен конюгация, една устойчива клетка предава защитния си код на съседната “безсилна” само за 20 минути.

Проф. Емма Кьолеян - началник на Лабораторията по микробиология, вирусология и болнична хигиена в УМБАЛ “Лозенец” и координатор от страна на Министерство на здравеопазването в програмата по европейския проект EU-JAMRAI 2 - сравнява това разпространение с търкаляща се снежна топка. Ако определен антибиотик изгуби ефективността си, възстановяването на чувствителността на бактериите към него отнема между 20 и 30 години – и то без гаранция за успех, обясни експертът.

За последната година у нас са предписани над 5,3 милиона (точно 5 364 784) опаковки, което прави средно по 0,8 опаковки на всеки българин. Статистиката е от създадената първа по рода си за България интерактивна карта за антибиотици в извънболничната помощ. Разработена е от Българската асоциация “Единно здраве” и Националния център по заразни и паразитни болести. Голямата изненада обаче не е средното число, а драстичната разлика между отделните региони у нас. Анализът разкрива географски дисбаланс, при който изписването на антибиотици се различава почти трикратно. На единия полюс са области като Хасково с 535 опаковки на 1000 души и Кърджали с 631 на 1000. На противоположната страна са София-област с 1473 и Разград с 1456 опаковки на 1000 души, следвани по петите от Враца и Велико Търново. (Вижте по-долу в коя област колко антибиотици пият.) Отклоненията подсказват за неправилни практики на предписване, неформални навици на общностите в регионите и натиск от страна на самите пациенти да си тръгнат с рецепта, обясни председателят на БАЕЗ д-р Драгомир Иванов.

Обяснението за малкото антибиотици за домашно лечение в граничните райони обаче може да има и друга страна - практиката на куфарна “аптека” с антибиотици от съседни държави, допуска лидерът на магистър-фармацевтите Димитър Маринов.

Освен общия брой изпити лекарства огромно значение има и кои точно антибиотици избираме, обясни доц. Иван Иванов - ръководител на Националната референтна лаборатория контрол и мониторинг на антибиотичната резистентност в НЦЗПБ. Световната здравна организация разделя тези медикамент на три групи: достъпни – с нисък риск за резистентност; под наблюдение – с висок потенциал за уязвимост, и резервни – последният щит в терапията.

Добрата новина в областта на антибиотиците е, че с въвеждането на задължителната електронна рецепта общата употреба у нас отчита устойчив спад в две поредни години – първо с 20% и след това с още 10-15%, спрямо нивата отпреди пандемията. В европейската класация това придвижва България от челните места по прекомерно изписване към средата между 10-о и 15-о място. Международният стандарт обаче изисква поне 65% от предписаните лекарства да са от първата група. Докато в Скандинавието този дял достига 90%, у нас за 2025 г. той е паднал до притеснителните 34% в извънболничната помощ и до едва 20-25% в болниците.

Най-критичната точка в битката с микробите остават интензивните болнични отделения. Проф. Кьолеян ги описва като критични червени точки, където заради тежкото състояние на пациентите се използват най-мощните широкоспектърни лекарства. В тази среда опасни причинители като ацинетобактер, псевдомонас, клебсиела вече показват над 65% резистентност в българските болници.

Проблемът се задълбочава и от факта, че над 40% от лекуваните в клиниките пациенти са на антибиотични терапии, а остър недостиг на медицински сестри затруднява спазването на хигиенните стандарти.

Проф. Кьолеян припомня и друг ключов елемент – концепцията “Едно здраве, според която здравето на хората и животните са неразривно свързани. Между 70% и 80% от антибиотиците в световен мащаб се използват във ветеринарния сектор. Опасен пример у нас е препаратът колистин – животоспасяващ медикамент от последна линия в хуманната медицина, чието масово прилагане в животновъдството бързо развива устойчивост към него и в болниците.

За България няма данни - като причина за смъртен изход обикновено се вписва основното заболяване. В глобален мащаб резистентността вече отнема пряко живота на 700 000 души годишно. Най-апокалиптичните прогнози са за 10 милиона жертви годишно до 2050 г. Звучи абстрактно, но зад това число стои сривът на съвременната медицина такава, каквато я познаваме. Когато антибиотиците спрат да действат, най-уязвими няма да са само хората с редки или супер инфекции – рискови стават масовите, ежедневни медицински процедури. Смяната на тазобедрена или коленна става позволява на милиони хора да вървят отново, но при тази операция се поставя чуждо тяло в организма. Ако бактерия се захване за импланта по време на процедурата и тя не може да бъде изчистена с антибиотици, това води до хронична инфекция, разрушаване на костта, ампутация или фатален сепсис. Без работещи лекарства подобни операции просто ще станат твърде рисковани за извършване.

Лечението на рак не разчита само на медикаментите срещу тумора. Химиотерапията временно срива имунната система и унищожава белите кръвни клетки, които се борят с инфекциите. В този период пациентът е защитен благодарение на т.нар. антибиотичен щит. Ако се пробие от супербактерии, дори успешно повлиян тумор може да не е достатъчен за оцеляване при банална инфекция. Критичността ще надвисне и над недоносените бебета и децата с редки болести.

Дори цезарово сечение или пневмония биха ни върнали в ерата преди откриването на пеницилина.

Затова българските експерти настояват за спешни мерки. Сред тях са микробиологични изследвания за устойчивост към антибиотици и други антимикробни лекарства, изработване на нови фармакотерапевтични ръководства и държавен механизъм за осигуряване и достъпност на най-съвременните антибиотични комбинации при тежки инфекции, които не се овладяват с наличните “обикновени” лекарства. Експертите се обединиха около убежеднието, че времето да запазим ефективността на лекарствата изтича, а отговорността за това е както на лекарите и фармацевтите, така и на всеки от нас като пациент.