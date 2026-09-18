Катя Ивкова: Скринингът за рак започва скоро, лъжа е, че тестовете са с изтичащ срок

В 10-годишен период ще се осигури необходимият брой медицински сестри в страната

Предстои да бъде обявена информация за местата, от които гражданите ще могат да получат тестове по програмата за скрининг на рак, както и за лабораториите, в които ще се обработват пробите, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на въпрос от Александър Симидчиев от "Продължаваме промяната".

"По-голямата част от тестовете са със срок на годност до 2029 г., някои от тях са годни до април 2027 г., но със сигурност не беше вярна първоначално представената информация, че срокът на годност на реактивите изтича през август тази година", увери министърът.

През март бившият здравен министър доц. Михаил Околийски обяви, че част от поръчаните и доставени тестове за скрининг на рак на маточната шийка и дебелото черво са с изтичащ срок на годност през август.

Причината за това десетките хиляди диагностични комплекти да останат в складовете през първата половина от годината беше липса на организация за това как ще се провежда скрининговата програма.

"Не са подписани никакви договори между НЗОК, общопрактикуващите лекари и лабораториите, които трябва да извършват тази дейност. Не е определен редът, по който ще се извършва заплащането на диагностиката, нито е остойностена дейността. Не е ясно как е определен конкретният тип тестове, заложен в процедурата", заяви през март доц. Михаил Околийски и допълни, че тестовете със срок на годност до август ще бъдат използвани през юни.

Оказва се обаче, че изпълнението на скрининговата програма за онкологични заболявания до средата на годината е нулево.

"Отчетеното нулево изпълнение към 30 юни 2026 година на скринингови изследвания на онкологични заболявания е междинен резултат. То не означава, че дейностите са прекратени. Скрининговите изследвания ще бъдат проведени, като Министерството на здравеопазването вече е организирало необходимата логистика за тяхното изпълнение", увери министърът на здравеопазването Катя Ивкова и обясни, че и в предходните две години програмата се изпълнявала във втората половина на годината.

В началото на 2026 г. след обществена поръчка бяха доставени над 22 хил. диагностични комплекта за рак на маточната шийка и над 51 хил. за рак на дебелото черво.

"Наред с това не е била осигурена необходимата първоначална логистична организация и лабораторен алгоритъм, а закупените тестове се обработват със специализирана апаратура, с каквато не разполага всяка лаборатория. Тези обстоятелства създадоха реална трудност пред навременното започване на скрининга", обясни министър Катя Ивкова и добави, че това не е основание вече закупените тестове да останат неизползвани, а министерството на здравеопазването вече подготвило изпълнението на програмата.

В отговор на въпрос за недостига на медицински сестри в цялата страна министър Катя Ивкова обясни, че през 2025 г. министерството е издало медицински стандарт „Здравни грижи", който предвижда болниците да осигурят необходимия им брой медицински сестри в 10-годишен срок.

"Тежестта на проблема изисква мерките да действат едновременно и да бъдат оценявани според реалния им времеви хоризонт", заяви Катя Ивкова и допълни, че се прилагат мерки за достъпно обучение, по-добро разпределение, специализация, освобождаване от нискоквалифицирани дейности и отговорност на лечебните заведения за привличане и задържане на кадри.

Като цяло управлението на здравната система е довело до този ефект, убедена е министър Ивкова. "По данни на Националния статистически институт през 2025 година над 76% от медицинските сестри са на възраст над 45 години - трайна негативна тенденция, която изисква последователна политика"

Като причини за недостига министърът на здравеопазването открои ниско заплащане, свръхнатоварване, включително в нискоквалифицирани дейности, недооценяване от други медицински специалисти, медиите и от обществото, както и наименованието на квалификацията в женски род и свързаното с него феминизиране на професията.

През последните 3 години броят на местата за медицински сестри в университетите е съществено увеличен, а за учебната 2026-2027 година за първи път са предвидени 1310 места, допълни Катя Ивкова и обясни, че резултатът от тази мярка ще стане видим най-рано след 4 години.