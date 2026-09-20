Как да намалим стреса вкъщи от връщането на децата в клас

Семейството трябва да има постоянен сутрешен режим и график за писане на домашните

Учебната година започна, но вместо да се радват на спокойствие, много родители се оплакват от допълнителен стрес. Социалните мрежи са пълни със сърцераздирателни признания как всичко се е объркало още от първия ден. Едни казват, че децата им са закъснели заради големи задръствания, други – че са с главоболие заради много информация какво ще се учи през годината. Някои толкова са се стресирали, че вместо да планират как ще се справят с всичко, проучили къде има хубаво вино на промоция. Даже споделят в кой магазин е откритието им, за да помогнат и на други родители, намиращи се в същото положение.

И ако повечето потребители на социални мрежи се забавляват с тези признания, психолози смятат, че на тях трябва да се гледа сериозно, тъй като крият редица рискове. “Може да обсъждате притесненията със своя партньор, но опитайте да предпазите децата от собствената си тревожност - ако излъчвате страх, те ще го усетят”, съветва американският педиатър Мелиса Хийтли. По думите ѝ е важно родителите

да демонстрират увереност и готовност

за подкрепа в началото на учебната година, тъй като самите ученици са не по-малко объркани в първите дни. И ако възрастните могат да дефинират своите притеснения, тревожността при подрастващите се проявава с различни състояния, които психолозите определят като “борба”, “бягство” или “вцепеняване”. Например детето може да проявява враждебност и да влиза в остри спорове. Възможно е умишлено да закъснява за училище или да демонстрира безразличие към случващото се в клас.

“Ако детето ви показва някой от тези признаци, дайте му пространство и време да изрази мислите си. Попитайте го как се чувства и го уверете, че притежава сила да се справи със стресовите ситуации”, посочва доктор Мелиса Хийтли. При по-малки деца помага да се направи “комплект за справяне”, включващ любими неща, които ги успокояват, като малки играчки, снимки или храна с познати вкусове и аромати. По-големите е добре да се предразполагат към разговори по вълнуващи ги теми и да се избягват такива, които им създават чувство на несигурност.

Родителите трябва да са наясно, че децата могат да се тревожат дори и от далечни за тях въпроси - особено ако са значими събития като военни конфликти или предстоящи избори. Експерти съветват да бъдат умерени в изразяването на тревожност или чувства, свързани с политиката, независимо каква е позицията им, тъй като децата може да пренесат тези притеснения в клас и да повлияят негативно на средата там. Преподаватели препоръчват не само учениците, но и родителите

да се дистанцират от странични стресови фактори

в началото на учебната година. Да се съсредоточат върху позитивни дейности, които да изпълняват заедно, защото така взаимно ще си помогнат да продължат напред успешно. Да наблягат на редовно, здравословно хранене и достатъчно сън.

Много важно е всички да имат постоянен сутрешен режим. Серис Паркър, която е учителка и блогър, споделя пред Би Би Си, че спазването на такъв много улеснява нещата в нейното семейство. Тя става половин час преди останалите, за да има време за себе си и за чаша горещо кафе. След това прави закуска и семейството се храни заедно, без никой да използва електронни устройства или да гледа телевизия. Така родителите могат спокойно да поговорят с децата, какво им предстои през деня и ако някой нещо е забравил в подготовката на ученическата чанта предишната вечер, да се подсети. По този начин

не само се избягва суетенето в антрето преди тръгване, но и евентуални закъснения, създаващи притеснения.

“Не всеки стрес и всяко изпитание са непременно нещо лошо, но съвместната работа по събиране и подреждане на учебни пособия и ходене до училище в началото на учебната година вършат работа”, отбелязва Хийтли. По думите ѝ, когато децата преминават през подобни стресови ситуации с подходяща помощ от родители и учители, те придобиват умения, които остават за цял живот.

Лошото настроение от връщане в клас след продължителна лятна ваканция обикновено трае около две седмици. Ако продължи повече, експерти съветват родителите да обсъдят случващото се с училището. “Учителите означават много повече за учениците, отколкото самите те вероятно осъзнават. Дори прости фрази като “Много се радвам, че си тук днес” или “Наистина направи много добър коментар по време на часа” могат да бъдат от решаващо значение, за да се почувстват децата добре дошли и в безопасност”, посочва Хийтли.

За справяне със стреса би помогнало и съставянето на график как детето ще се подготвя за следващия учебен ден - кои неща ще прави самостоятелно и кога ще разчита на помощ от мама и татко. Според преподавателя Катрин Радис графикът може да се променя всяка седмица в зависимост от различните занимания на отделните членове на семейството, но трябва да има предварителен план, за да не се оставя всичко за последния момент. Що се отнася до помощта при писането на домашни, Радис съветва да подхождате към задачата по позитивен и открит начин и да изслушвате детето за трудностите, които среща.

Да търсите възможности да хвалите усилията му, за да остане мотивирано да продължава да опитва

“Ако то смята, че резултатите му няма да отговорят на очакванията ви, може да започне да възприема усилията си като безсмислени”, казва тя. А това със сигурност ще трупа допълнително напрежение помежду ви на тема учене.