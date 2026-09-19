Проф. Дюкенджиев сложи протези на дете без ръце и крака и патентова метод за бионично лечение на инсулт

Експертът по биомеханика изпитал роботизираната система първо върху себе си, изправила го от инвалидна количка

Помните ли малката Еля от Разград, която преди 8 години успя на ходи и да пише, след като бе родена без ръце и крака? През 2018 г. 9-годишното тогава момиче от пълен инвалид се превърна в пълноценно дете, благодарение на протези, изработени от първият български професор бионик Евгени Дюкенджиев. Сложните изкуствени крайници не се наемал да направи никой друг у нас и в чужбина, а в света дотогава имаше само два описани случая - в САЩ и Япония.

Ученият, който четвърт век работил в Латвия, от 10 години се е върнал в наследствен имот в Горна Оряховица и е отворил лаборатория за атипично протезиране. Не спира да работи върху нови идеи и биомеханични решения, с които да помага на хората да се чувстват пълноценни.

Последната му разработка е достъпна система за бионично лечение на инсулта в домашни условия, която представи за пръв път пред "24 часа".

"Инсултът е процес, който в острата фаза спира кръвта към мозъка - или има тромб, или спукан съд. Веднага в болницата лекарите тези неща ги решават. След което обаче изписват пациента и трябва много активно раздвижване, рехабилитация за здравата половина на тялото, за да не атрофират мускулите, а за парализираната страна трябва абилитация - да се научи отново да се движи и да ходи", обяснява проф.Дюкенджиев. Бионикът на бягащата пътека Снимка: Дима Максимова

Проблемът е, че това е маратон, а не спринт. Трябва много месеци раздвижване. Един физиотерапевт или роднина няма физически възможности всеки ден по няколко часа да го прави. Подобна система за домашно ползване няма аналог в света. "Пробваха с роботизираната система Локомат в София, но тя работи на друг принцип и струва над 200 000 евро. Работи само в болница, трима асистенти я обслужват, което реално има ефект, но с дефект. Защото там клиничната пътека е 10 дни по един час, това не са параметри, които могат да възстановят пациента", казва бионикът. Основният въпрос пред него бил как да се направи финансово достъпна система за обикновения човек в България.

"Създадох системи с кинематична роботизация, без скъпа електроника. Т.е не ползваме главния мозък на пациента като компютър, защото там има повреди. Едновременно се прави рехабилитация на здравата част и абилитация на парализираната. Подобни методи и уреди няма", посочва още ученият.

В съвременната световна медицина има големи постижения в областта на рехабилитацията, не отрича Дюкенджиев, но това е да възстановиш загубени функции, а има ред заболявания, като детска церебрална парализа, гръбначно-мозъчни заболявания и т.н., където такива функции няма. И той разработил метод за абилитация още преди 20 г. в Рига. Казва, че това е да напишеш музика на движенията.

"Това става с външна енергия, защото рехабилитацията работи с енергиите на пациента, а при абилитацията му даваме външна енергия"- на тази база е патентовал метода си.

Създал го, защото самият той се оказал в инвалидна количка след парализа на краката в следствие на ошипяване на прешлени, претърпял и тежка операция на гръбначния стълб. Наложило се със своите изобретения да възстанови собственото си тяло. Изпробвал бионичното лечение и при дъщеря си Аня, която след смъртта на съпругата му Татяна, доцент от Техническия университет в Рига - сега му помага в работата. Аня вече е бакалавър протезист, ортезист и ортопедист от Тракийския университет в Стара Загора. Тя паднала с колело и счупила двете кости на крака под коляното. Тогава и препоръчали ортези и да се движи, без да натоварава костите. Аня била вторият жив пациент на тяхното бионично възстановяване. Така се откроила цяла поредица патологии, които могат да се повлияят - мозъчен инсулт, травматични увреждания на гръбначния и главния мозък, множествена склероза, ДЦП, Болест на Паркинсон, периферни невропатии, ортопедични и травматологични състояния.

"Обикновено пациенти с такива заболявания нямат достатъчно мускулноуправляваща активност. Следователно този дефицит трябва да го допълним с външна енергия. Тя идва от бягаща пътечка", обяснява спецификата той.

Бионичното лечение на Дюкенджиев използва като база и невропластичността на мозъка - здравите му части постепенно преструктурират невронните мрежи, замествайки увредените зони. Управляемо гравитационно натоварване натялото с вертикализация на пациента и бионични стелки за корекция на патология на ходилото е също част от комплекса.

С удивително прости средства - телфер, полутвърд корсет, който много прилича на този при парашутистите, хоризонтален реципрочен механизъм и еластични връзки, той е създал възстановителен комплекс, който може да бъде сглобен и ползван в домашни условия само за 2-3 минимални заплати.

"Кинематизирана роботика, само механика, която е дългосрочна и не се нуждае от специално обслужване. Реализираа хиляди правилни движения с помощта на външна енергия, без изтощаване на пациента и асистента. И помага. Времето за тренировки и степените на натоварване са индивидуални при всеки пациент. Прави се план с невролог и биомеханик и тогава се пристъпва към сеансите", разказва още изобретателят.

Преди качване на пътеката трябва с електрически велосипед или масаж да се направи загряване на мускулите.Това намалява спастичнсостта, "смазва" ставите, подобрява кръвообращението. След всеки сеанс на краката на пацинета се поставят ботуши за либфодренажен масаж. При пациенти с парализа, пареза или след травми "мускулната помпа" често не работи добре, което води до задържане на течност ии отоци. Пресотерапията изтрасква задържаната лимфа и венозна кръв обратно към сърцето, намалява умората и предотвратява усложнения.

Всяка тренировка трябва да завърши с хидромасажна вана за ходилата - за релаксация и сензорна стимулация.