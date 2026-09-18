Ново проучване: психично болните умират десетилетие по-рано

Хората с тежки ментални проблеми умират повече от 10 години по-рано от останалото население, показва проучване, проведено от Университета в Куинсленд. За това докладва medicalxpress. Учените установили, че докато прагът на смъртност на ментално болните пациенти се вдига за последните 14 години, границата все още е рязка.

Водещият автор д-р Майк Трот от факултета по здраве, медицина и науки по поведението казва, че анализират данните от изследванията на университета в Куинсленд 14 г., за да следят смъртният праг на хората с тежки ментални проблеми. Става дума за депресивни, невротични и стресови отклонения, употреба на алкохол и наркотични вещества, както и шизофрения.

Учените са анализирали данни за смъртност от болнични заведения за около 255 000 пациенти.

"Това, което открихме, беше едновременно окуражаващо и притеснително", казва Трот. "Установихме, че смъртната граница се подобрява и хората със сериозни психични отклонения живеят по-дълго спрямо преди 14 г., което показва, че здравната система върви в правилната посока. Въпреки това пациентите с психози като шизофрения не са променили статистиката, което е обезпокояващо - най-болните хора не се подобряват от грижите", обясни той.

"Мъжете с ментални проблеми издъхват 12 години по-рано в сравнение с психично здравата популация, а жените - 10 години", отчита изследователят. За първи път от две десетилетия се изследват подобни данни в Австралия.

"Това проучване показва, че пациентите с тежки психични отклонения изискват по-сложна грижа и често страничните ефекти от лекарствата като покачване на теглото и намаляване на физическата активност могат да доведат до влошено физическо здраве. Ние открихме, че менталните болести са двигателят на прекалената смъртност, така че е важно да обърнем внимание както на физическото, така и на психическото здраве на болните", е заключението на водещия автор на изследването.