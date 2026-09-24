Педиатър развенчава мита за сиропите за имунитет

С настъпването на есента аптечката в много домове започва да прилича на малка лаборатория - сироп за имунитет, витамини, билков препарат, пробиотик, цинк. Родителската логика е разбираема: ако детето скоро ще се срещне с десетки вируси в детската градина или училище, защо да не му дадем нещо „за всеки случай“?

Според д-р Мерилин Иванова, педиатър в медицински център NUVIVA с клиничен опит и в спешната педиатрия, по-важният въпрос е друг.

„Има ли нужда е по-важният въпрос“, казва тя в „Докторе кажи“, когато разговорът стига до имуностимулантите при напълно здрави деца.

Д-р Иванова обяснява, че основите на добрата детска профилактика всъщност звучат далеч по-малко сензационно от рекламите - пълноценно хранене, достатъчно сън, добра хигиена и ваксинопрофилактика. А наборът от препарати, давани без конкретна необходимост, не е непременно безобиден.

По думите ѝ част от имуностимулантите могат да предизвикат алергични реакции или да имат дразнещ ефект върху имунните клетки. Затова тя не приема като добра стратегия автоматичното започване на подобни продукти само защото календарът показва септемви.

И тук разговорът става още по-интересен, защото д-р Иванова обяснява каква връзка имат със защитните сили сънят, стресът, екраните и дори тревожността на родителя.

А ако се чудите какво наистина си струва да направите преди сезона на вирусите и кое просто успокоява възрастните повече, отколкото помага на детето - целият разговор с д-р Мерилин Иванова от NUVIVA в „Докторе, кажи“ дава доста по-различен поглед към популярното „трябва да му подсилим имунитета“.