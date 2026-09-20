Гръцкото правителството отпуска 50 млн. евро за борба с епидемия от затлъстяване сред децата

Гръцкото правителството отпуска 50 млн. евро за борба със затлъстяването сред децата, докаго специалисти се опитват да променят хранителните им навици.
По данни на Световната здравна организация почти половината деца в Гърция на възраст до 14 години са с наднормено тегло. В страните от Европейския съюз гръцките деца са на първо място по затлъстяване. Парламентът отпусна 50 милиона евро за борба със затлъстяването.
На първо място продължава програмата "Топъл обяд в училище" в над хиляда учебни заведения. Менюто включва само екологично чисти храни. Децата обядват заедно в специални зали, като специалисти им обясняват предимствата от здравословни храни.
Министерството на здравеопазването и на образованието определиха проблема с наднорменото тегло при децата като "епидемия".
Проблемните деца и техните родители имат безплатни консултации със специалисти като психолози, диетолози и педиатри.
Под строг контрол са стоките в училищните лавки. Напълно се забранява продажбата на безалкохолни напитки, сандвичи с колбаси. Баничките са само със сирене. Не се продават никакви шоколадови изделия. Увеличава се асортимента на плодови салати и пресни зеленчуци.
Агенцията по безопасност на храните и районните здравни инспекции проверяват ежедневно всички стоки, които се предлагат на децата.
Правителството въведе и безплатни ваучери за децата за участие в спортни мероприятия, съобщава БНР.
Приканват се родителите да участват активно в мерките срещу затлъстяването сред децата.