Гръцкото правителството отпуска 50 млн. евро за борба с епидемия от затлъстяване сред децата

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Гръцкото правителството отпуска 50 млн. евро за борба със затлъстяването сред децата, докаго специалисти се опитват да променят хранителните им навици.

По данни на Световната здравна организация почти половината деца в Гърция на възраст до 14 години са с наднормено тегло. В страните от Европейския съюз гръцките деца са на първо място по затлъстяване. Парламентът отпусна 50 милиона евро за борба със затлъстяването.

На първо място продължава програмата "Топъл обяд в училище" в над хиляда учебни заведения. Менюто включва само екологично чисти храни. Децата обядват заедно в специални зали, като специалисти им обясняват предимствата от здравословни храни.

Министерството на здравеопазването и на образованието определиха проблема с наднорменото тегло при децата като "епидемия".

Проблемните деца и техните родители имат безплатни консултации със специалисти като психолози, диетолози и педиатри.

Под строг контрол са стоките в училищните лавки. Напълно се забранява продажбата на безалкохолни напитки, сандвичи с колбаси. Баничките са само със сирене. Не се продават никакви шоколадови изделия. Увеличава се асортимента на плодови салати и пресни зеленчуци.

Агенцията по безопасност на храните и районните здравни инспекции проверяват ежедневно всички стоки, които се предлагат на децата.

Правителството въведе и безплатни ваучери за децата за участие в спортни мероприятия, съобщава БНР.

Приканват се родителите да участват активно в мерките срещу затлъстяването сред децата.