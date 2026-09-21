Отличието е за националната инициатива „Твоето здраве е твоя отговорност“, която почти десетилетие насърчава профилактиката и ранната диагностика на рака на простатата

Astellas Pharma България получи отличие в категория „Кампания с обществен, икономически или пазарен ефект“ в рамките на инициативата Master Business Awards на Economic.bg. Наградата бе присъдена за националната информационна кампания „Твоето здраве е твоя отговорност“ – една от най-дългогодишните и устойчиви обществени инициативи в България, посветени на профилактиката и ранното откриване на рака на простатата.

Отличието прие доц. д-р Светослав Ценов, изпълнителен директор на Astellas за България, Унгария, Румъния и Гърция, а наградата му бе връчена от Георги Желязков, главен редактор на Economic.bg.

Кампанията „Твоето здраве е твоя отговорност“ стартира през 2016 г. с ясна обществена мисия – да насърчи мъжете над 40-годишна възраст да поемат по-активна роля в грижата за собственото си здраве чрез редовна профилактика и ранна диагностика. За близо десетилетие инициативата успява да превърне тема, за която традиционно се говори трудно, в част от по-широкия обществен разговор за мъжкото здраве.

„Профилактиката не е просто медицинска препоръка, а инвестиция в бъдещето – в годините живот, в качеството на този живот и в способността на човек да остане активен и независим. В общественото здраве успехът на една кампания не трябва да се измерва само в комуникационни показатели, а в това дали сме успели да променим нагласата и, в крайна сметка, поведението. Здравето действително е лична отговорност, но доброто здраве на едно общество е споделена отговорност“, коментира доц. д-р Светослав Ценов.

През годините кампанията постоянно развива своя формат и търси нови начини да достигне до различни аудитории – чрез партньорства със спортни клубове, мото общности, музиканти, лекари, медии и компании от различни сектори. Сред ключовите инициативи са партньорството с Gentleman Riders, първият флашмоб за мъжко здраве в България, кампанията „1:0 за живота“ с ПФК Левски, участието на футболисти от всички клубове в Първа лига и първият „Про-Тест“ – позитивен протест в подкрепа на редовното изследване на PSA и ранната диагностика.

През 2025 г. кампанията генерира над 13.2 млн. импресии, достигна до повече от 3.3 млн. души, реализира над 48 600 взаимодействия в дигитална среда, получи повече от 90 медийни публикации и отчете PR стойност над 250 хил. евро. Още по-значим обаче е дългосрочният ефект, към който инициативата се стреми – намаляване на стигмата около мъжкото здраве, повишаване на информираността за ранната диагностика и мотивиране на повече мъже да предприемат навременни профилактични действия.

„Кампанията на Astellas е пример как една важна здравна тема може да се превърне в обществен разговор и да насърчи реална промяна в нагласите и поведението, когато се работи последователно и дългосрочно. Именно този устойчив ефект е в основата на смисъла на наградата“, каза Георги Желязков, главен редактор на Economic.bg.

В момента Astellas Pharma България подготвя десетото поредно издание на „Твоето здраве е твоя отговорност“, което ще стартира през есента на 2026 г. След девет последователни години на развитие, иновации и обществен ангажимент инициативата продължава да показва как бизнесът може дългосрочно да създава обществена стойност и да бъде двигател на положителна промяна отвъд рамките на своята основна дейност.

За Master Business Awards

Master Business Awards е инициатива на Economic.bg, която всеки месец отличава компании с реален принос към развитието на бизнес средата в България – чрез иновации, устойчив растеж, лидерство, трансформация и значимо обществено или икономическо въздействие.

За Astellas Pharma България

Astellas Pharma България е част от международната фармацевтична компания Astellas. В България компанията развива дългосрочни инициативи, насочени към повишаване на информираността, подкрепа на научнообоснованата здравна комуникация и насърчаване на по-активна грижа за здравето.