190 млн. евро за здраве са усвоени по ПВУ за 4 месеца

Най-много отиват за центровете за инсулт - 72 млн. евро, после за болниците - 41, а за спешна въздушна помощ са платени 35

Всички дейности по ПВУ са изпълнени и няма загубени средства. При болниците, центровете за инсулт и психиатриите самото разплащане може да се извърши до 31 декември.

Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на пресконференция за отчет на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост в сферата на здравеопазването.

Близо 190 млн. евро са разплатени от май до август по 6-те инвестиции - психиатрична помощ, спешна въздушна помощ, амбулаторни грижи, болнична помощ, центрове за инсулт и цифрова диагностика. В 50 лечебни заведения е доставена високотехнологична апаратура. Изградени са 100 амбулатории за извънболнична помощ в 37 общини, както и няколко информационни системи, една от които е за обмен на изображения от образна диагностика.

"За 4 месеца ускорено е изпълнена дейност, която през последните 2-3 години е трябвало да бъде придвижена така, че да се изпълни плавно", обясни Катя Ивкова.

"Тези 4 месеца бяха тест за това дали можем да се справим в тези кратки срокове. Факт е, че успяхме, и създадените условия със средствата по Плана за възстановяване и устойчивост за укрепване на здравната система са налице", каза още тя.

Доставени са 497 апарата и устройства за педиатрична помощ, изпълнени са всички строително-монтажни работи, които са свързани с тази доставка. Доставена е специализирана медицинска апаратура в общо 50 лечебни заведения, осигурени са 10 системи и апарати за онкологична диагностика и лечение.

В центровете за инсулт са влезли над 72 млн. евро. Създадена е мрежа за 6 високотехнологични центъра за инсулт в 17 областни центъра чрез въвеждането на специализиран софтуер. Извършени са монтажни инсталации, които са в пробна експлоатация, инвестиция има и за обучение на персонал.

11 млн. евро са разплатени по инвестицията за психиатрична помощ, приключени са ремонтните дейности в 17 обекта. Значителен напредък има и в процеса по ребазирането на държавната психиатрична болница „Свети Иван Рилски". Оборудвани са общо 26 обекта.

През последните месеци бяха доставени и три медицински хеликоптера, с тях са усвоени 35 млн. евро от ПВУ, включително пари са отишли и за изграждането на оперативни бази.

За първи път се въвежда цифрова диагностика в 20 лечебни заведения. Обхванати са образните изследвания по следните медицински специалности: онкология, радиология, дерматология и патология. По този проект са разплатени 6 626 000 евро.

За амбулаторни грижи са усвоени 22,67 млн. евро. Изградени и оборудвани са 100 амбулатории в 96 села и 4 града, но общо са обхванати 37 общини. В 100-те амбулатории са доставени общо 2500 броя медицинска апаратура и оборудване. В това число влизат: 200 дефибрилатора, 100 телемедицински куфара, 100 мултисензорни устройства и 700 устройства за дистанционни услуги.

"Сега всички медицински специалисти и лечебни заведения, които са получили тази високотехнологична апаратура, могат да я използват и да оказват така необходимата медицинска помощ на всички нуждаещи се", добави тя.