По данни от национално представително проучване на агенция Ноема през 2026 г.* всеки трети българин, който редовно посещава аптека, избира именно грижата в SOpharmacy. В онлайн аптеката и мобилното приложение SOpharmacy APP всеки месец има над 1 млн. посетители, което нарежда бранда сред най-големите онлайн канали по посещаемост за информиране и покупка на продукти за здраве и красота без лекарско предписание у нас. Над един милион са и клиентите с лоялни карти, които посещават средно 2 пъти месечно обект на бранда.

Близо 20 млн. евро инвестиции в достъпа на българите до фармацевтична грижа за 3 г.

Инвестицията на аптеки SOpharmacy в грижата за здравето на българските потребители за периода 2023-2025 г. е близо 20 млн. евро. В това число влизат инвестиции в откриване на нови обекти и по-добра достъпност на пациента до фармацевтична грижа, технологична обезпеченост, широко портфолио от продукти, здравни услуги, обучение и развитие на фармацевтите и други. SOpharmacy е и сред големите български данъкоплатци, като общият размер на платените преки данъци и осигуровки за периода 2023-2025 г. достига над 18 млн. евро.

Над 3.8 млн. българи живеят в населени места с аптека SOpharmacy

Със своите 249 аптеки в 54 български града SOpharmacy покрива всички 6 региона на страната. Днес във всеки един от 28-те областни града в България има аптека SOpharmаcy, в това число и в по-малки населени места. На практика 3.8 млн. българи или това са близо 60% от цялото население, живеят в населени места, в които има поне един обект SОpharmacy. Повечето аптеки SOpharmacy работят с удължено работно време, както и в събота и неделя, така че всеки клиент да има достъп до здравна грижа и до своите продукти за здраве в удобно за него време. А за тези, които нямат в непосредствена близост физически обект, онлайн на sopharmacy.bg и през SOpharmacy APP могат да бъдат поръчани 24/7 продукти без лекарско предписание и доставени в цялата страна.

Екип от 2000 партньори в грижата за здравето

Нищо обаче в SOpharmacy не би било възможно без екипа от над 2000 фармацевти и партньори в грижата за здравето. „Фармацевтите са сърцето на SOpharmacy. Затова и нашата цел е да възнаграждаваме справедливо и прозрачно техния труд, както и да развиваме непрекъснато знанията и уменията им за професионална фармацевтична консултация. За нас е важно да бъдем до фармацевтите oще от самото начало на тяхната професионална реализация, затова и си партнираме активно с основните фармацевтични университети у нас. До момента в SOpharmacy сме посрещнали над 800 студенти, като по-голямата част от тях продължават развитието си при нас и след дипломирането си.“, споделя маг.-фарм. Виолета Цигова, Директор Оперативна дейност.

Портфолио, което насърчава превантивната грижа

В зависимост от големината на обектите SOpharmacy наличното портфолио варира средно между 7000 и 15000 продукта. „В SOpharmacy предлагаме широко разнообразие от международни брандове, български такива, включително много популярни, но и нишови. Средно около 40% от тях са лекарства, а останалите около 60% са витамини, минерали, хранителни добавки, козметика, продукти за ежедневна грижа, продукти за мама и бебе. Над 50% от покупките вече са на продукти от категории като „Здравословен живот“, „Мама и Бебе“, „Козметика“ и „Хигиена“. Това показва, че българите стават все по-осъзнати за ранната превенция и навременна грижа“, споделя Георги Младенов, Директор Търговия и Бизнес развитие на SOpharmacy.

Над 1500 промоции всеки месец

Принципът на SOpharmacy е да връща направените икономии от мащаба през различни ползи за клиента. Една от тях са промоциите, като SOpharmacy успява да предложи над 1500 промоции всеки месец. В момента в повечето месеци от годината те дори надхвърлят 2500. На практика това означава всеки месец над 1 млн. евро в отстъпки в полза на клиента, които представляват разликата между регулярна цена и промоционална цена за продуктите, продадени в промоция. Промоциите са все по-важни за клиента - близо 30% от покупките във физическия канал са на промоционални продукти, а онлайн - делът е около 50%.

Над 300 000 обработени електронни рецепти всеки месец

Въпреки сериозният фокус върху продуктите за превантивна грижа, SOpharmacy продължава да изпълнява своята обществена функция в осигуряването на лекарства. Средномесечно фармацевтите на бранда обработват над 300 000 електронни рецепти.

Над 16 млн. продадени опаковки на продукти с марка SOpharmacy

През 2017 г. SOpharmacy представи и първите си продукти под собствена марка. Идеята на бранда е да предложи високо качество на най-желаните от клиентите продукти без лекарско предписание на привлекателна цена. За 9 години техният брой е нараснал до над 240 в 11 категории. До момента са продадени над 16 млн. опаковки. Според национално представително проучване на агенция Ноема 88% от клиентите оценяват качеството като много високо, а 9 от 10 клиенти биха препоръчали на близки и приятели.

Разширена професионална консултация и здравни измервания

Аптеката все повече се налага като най-достъпното място за здравна грижа. Именно затова и ролята на фармацевтите като здравни консултанти става все по-ключова. SOpharmacy в момента предоставя разширена здравна консултация по теми, свързани с различни дискомфортни състояния и няколко вида измервания. За да бъдат уверени в процеса на консултация, фармацевтите на SOpharmacy само през 2025 г. са преминали над 23 000 часа обучения. За да улесни процеса SOpharmacy е инвестирала и в изграждането на дигитална платформа за обучения, в която през 2025 г. служителите са имали достъп до над 50 нови теми, свързани с продукти, професионални знания и личностно развитие.

Услуги, които подкрепят цялостното преживяване

Една значителна част от инвестициите на SOpharmacy са в посока на услуги, които улесняват клиента и надграждат цялостното му преживяване в аптеката. Най-търсената от тях е проверката на продукти във физическите обекти SOpharmacy, като броят на търсенията всеки ден надхвърля 7000. Към момента в sopharmacy.bg и на SOpharmacy АPP могат да бъдат проверявани наличностите на над 15 000 продукта без лекарско предписание и 3000 с лекарско такова. Друг добър пример са касите за самообслужване, разположени в над 40 от най-натоварените обекти SOpharmacy. През тях клиентът може да закупи всички продукти, които не са с лекарско предписание, и да спести време от чакане на опашки. За тези пък, които предпочитат да избират продукти за здраве и красота в удобно за тях време и място, е създадена услугата “Click & Collect”, която им позволява да пазаруват от широкото онлайн портфолио и да вземат продуктите си от избрана от тях аптека SOpharmacy.

Кампании, които демонстрират и активират грижа

Една от големите цели на SOpharmacy e да мотивира колкото се може повече хора да започнат да се грижат за себе си. Именно затова и цялата комуникационна стратегия на бранда е изградена около темата за повече грижа, която даваме на себе си и устойчивите навици, които изграждаме. В тази посока са и две от проведените социално отговорни кампании на бранда – за ранен скрининг на рак на дебелото черво и за информираност на обществото по наболялата тема за следродилната депресия. Периодично се провеждат и други информационни кампании по теми като затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания и други.

SOpharmacy отделя специално внимание и на грижата за природата, предвид това че здравето е пряко повлияно от средата, в която живеем. Затова през 2026 г. съвместно със Столична община стартира пилотна програма за събиране в избрани обекти на бранда и последващо унищожаване на лекарства с изтекъл срок на годност. От старта на кампанията са събрани 4.5 тона лекарства.

Българска концепция аптеки с международен обхват

През 2024 г. SOpharmacy стъпи за пръв път на чужд пазар, в частност Сърбия. Към момента там оперират над 25 аптеки в 17 населени места.

*Национално представително проучване на Ноема е проведено в периода Януари – Февруари 2026 г. Проучването е сред 1300 респондента, пазарували във физическа аптека в последния месец или посетили онлайн аптека през последните 12 месеца.