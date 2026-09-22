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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23603469 www.24chasa.bg

Традиционната китайска медицина подпомага пилотираните космически мисии на Китай

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Традиционната китайска медицина (ТКМ) е изиграла значителна роля в подпомагането на пилотираните космически мисии на Китай през последното десетилетие и би могла да осигури цялостна здравна защита на космонавтите в бъдеще, заявиха експерти на конференция по аерокосмическо медицинско инженерство в град Тиендзин, цитиран от КМГ.

Конференцията, която се проведе този уикенд, събра експерти и учени, за да обсъдят предизвикателствата в областта на медицинското инженерство, свързани с бъдещото изследване на дълбокия космос.

Джан Боли, академик от Китайската инженерна академия и изтъкнат майстор по ТКМ, заяви, че уникалните условия на космическите полети – при които астронавтите се сблъскват с промени в дишането, храносмилането и подвижността в условия на микрогравитация – правят холистичния подход на ТКМ особено подходящ за поддържане на здравето на екипажа.

Космонавтът Джан Лу, който е участвал както в мисията „Шънджоу-15", така и в „Шънджоу-21", заяви, че традиционната китайска медицина е тясно свързана с успеха на мисиите. По време на мисията „Шънджоу-21", която продължи близо седем месеца в орбита, екипажът е използвал апаратура за ТКМ, за да стимулира нервите и мускулите в средните и късните етапи на полета, с цел да се противодейства на мускулната атрофия.

Учените допълниха, че Китайската космическата станция "Тиенгун" е снабдена с лекарства за традиционна китайска медицина, включително космически хапчета за подхранване на сърцето и функционални напитки, които помагат за защита от радиация и подкрепа на имунната система.

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Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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