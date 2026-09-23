Проф. Ива Христова: Бавно и постепенно се повишава броят с респираторни заболявания

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Бавно и постепенно се повишава броят с респираторни заболявания. Ниски са нивата, но тенденцията е към повишаване. Това каза по Би Ти Ви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

По думите й се очаква, както обикновено, да върлува H1N1, популярен с наименованието „свински грип", който се разпространява предимно от човек на човек, както и вируси от тип Б.

"Още нямаме доказан грипен вирус, това не значи, че не почва бавно тази циркулация. Когато се появи грипният вирус, той измества всички други", коментира тя.

По думите й децата трябва да бъдат ваксинирани съвсем скоро, за да не се заразяват през зимата.