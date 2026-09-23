ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Опозицията се разписа с още 2 неуспешни опита за и...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23607939 www.24chasa.bg

Проф. Ива Христова: Бавно и постепенно се повишава броят с респираторни заболявания

1612
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Проф. Ива Христова Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Бавно и постепенно се повишава броят с респираторни заболявания. Ниски са нивата, но тенденцията е към повишаване. Това каза по Би Ти Ви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

По думите й се очаква, както обикновено, да върлува H1N1, популярен с наименованието „свински грип", който се разпространява предимно от човек на човек, както и вируси от тип Б.

"Още нямаме доказан грипен вирус, това не значи, че не почва бавно тази циркулация. Когато се появи грипният вирус, той измества всички други", коментира тя. 

По думите й децата трябва да бъдат ваксинирани съвсем скоро, за да не се заразяват през зимата. 

Още здравни новини вижте тук
Проф. Ива Христова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание