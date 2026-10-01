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Мерилин Иванова, педиатър: Два часа по-малко сън и детето вече се държи като по-малко

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Мерилин Иванова, педиатър: Два часа по-малко сън и детето вече се държи като по-малко
Д-р Мерилин Иванова

Понякога детето е раздразнително, не може да се съсредоточи, става импулсивно, не слуша и сякаш е забравило всички правила, които до вчера е спазвало. Преди да обвиним характера, телефона или „трудната възраст“, има един много по-прост въпрос - колко е спало?

За д-р Мерилин Иванова, педиатър в медицински център NUVIVA, сънят не е просто почивка. В здравния ни подкаст „Докторе, кажи“ тя разглежда темата едновременно като лекар и като психолог и обяснява, че по време на съня се синтезират вещества, които участват в комуникацията на имунната система и в защитата на организма.

Но един от най-изненадващите факти е свързан с поведението. „Ако два часа от съня на детето се отнемат, поведението му на следващия ден всъщност е като на някой с две години по-малък“, казва д-р Иванова.

Следствието може да бъде импулсивност, хиперактивност и затруднена концентрация. Тоест понякога това, което изглежда като поведенчески проблем, може да започва от една твърде късна вечер.

И тук идва още един важен фактор - екраните. Д-р Иванова препоръчва поне два часа преди сън да няма екранно време, като обръща внимание не само на светлината от устройствата, но и на постоянната стимулация, която те създават.

Колко сън всъщност е необходим на различните възрасти? Защо тийнейджърът и тригодишното дете имат съвсем различни потребности? И как устройствата могат да се намесят не само в съня, а и в тревожността и концентрацията?

Тези отговори д-р Мерилин Иванова от NUVIVA дава в новия епизод на „Докторе, кажи“ - разговор, след който вечерният час за лягане започва да изглежда много по-важен от поредната хранителна добавка.

Автор на статията

24 часа

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